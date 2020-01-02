Ahmet Davutoğlu TikTok Hesabı Açtı! İşte İlk Videosu

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulanan TikTok'a Ahmet Davutoğlu da katıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TikTok hesabı açtı ve ilk videosunu yayınladı.

Ahmet Davutoğlu TikTok'a Üye Oldu!

Ahmet Davutoğlu TikTok hesabı üzerinden yayınladığı ilk videoda "Gençlik nerede' dedim, 'TikTok'ta dediler.' Biz de geldik, Gençlik nerede biz oradayız" dedi. TikTok'ta doğrulanmış hesaba sahip olan Ahmet Davutoğlu'nun şu anda 8.6K takipçisi bulunuyor. Hemen aşağıdan Ahmet Davutoğlu'nun TikTok'ta paylaştığı ilk videosunu izleyebilirsiniz.

Ahmet Davutoğlu'nun ilk TikTok videosu şu anda 327.3K izlendi ve izlenmeye devam ediyor. TikTok nedir? TikTok ile eğlenceli ve komik videolar çekilebilmekte. TikTok son zamanlarda gençler tarafından özellikle çok fazla tercih ediliyor. TikTok her geçen saniye yeni bir kullanıcı kazanmakta.

Türkiye ve Hindistan başta olmak üzere TikTok tüm dünya genelinde çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. TikTok şu anda kaç kullanıcısı olduğunu resmi olarak açıklamadı. TikTok'un 1.5 milyarın üzerinde kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan TikTok'u cihazınıza indirebilirsiniz.

Tamindir'in TikTok hesabı olduğunu biliyor muydunuz? TikTok hesabımıza buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.