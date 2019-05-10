AI Destekli Giyilebilir Yüzükler, Akıllı Saatlerin Yerini Alacak

Giyilebilir teknolojiler son dönemde hiç olmadığı kadar hayatımızda yer kaplamaya başladı. Akıllı saat ve bileklerin ardından şimdi de akıllı yüzükler geliyor.

Güney Koreli araştırmacılar, derin öğrenme teknolojisi tarafından desteklenen bir “akıllı yüzük” geliştirdi. Kullanıcının kalp aktivitelerini gerçek zamanlı olarak izleyen yüzük, yapılan testlerden tam not aldı. Kardiyoloji uzmanları, akıllı yüzüğün gelecekte kalp ritim bozukluğunu (Atriyal Fibrilasyon) tespit etmek için kullanılabileceğine inanıyor.

Bu haftanın Kalp Ritmi Derneği Bilimsel Oturumları etkinliğinde, kalp ritim bozukluğu olan 119 hastadan çekilen EKG'ler ve optik sensör tabanlı fotopletismograflar eşzamanlı olarak akıllı yüzükten elde edilen verilerle karşılaştırdı. Geleneksel yöntemlerle ortaya çıkan sağlık verileri ve akıllı yüzüğün sunduğu veriler, yüzde 98,6 oranında eşleşti.

Seul Ulusal Üniversitesi’nden Kardiyoloji Profesörü Eue-Keun Choi, “Akıllı yüzüğün tanısal performansı, geleneksel yöntemlere alternatif olabilir. Derin öğrenme algoritmasını yeni geliştirilen giyilebilir bir ürün üzerine değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Apple Watch Series 4, kalbin elektriksel aktivitesini ölçen EKG desteğini kullanıcılarla buluşturmuştu. Cihaz ayrıca kalp ritminizi de tarayarak, Atriyal Fibrilasyonu da tespit etmenize imkan tanıyor; ancak akıllı saatler düşük batarya kapasiteleri nedeniyle pil ömrü konusunda beklenen performansı gösteremiyor. Bu nedenle akıllı yüzük gibi çok daha minimal ve pil ömrü sınırlamalarından muzdarip olmayan giyilebilir teknolojilerin hayatımıza girmesi, pek çok kullanıcıyı mutlu edecektir.