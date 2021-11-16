AIDS Hastalığına Yakalanan Kadın Tedavi Olmadan İyileşti

Arjantin'de AIDS hastalığı tanısı konan bir kadın herhangi bir tedavi olmadan iyileşmeyi başardı. Peki, HIV virüsüne yakalanan kadın tedavi olmadan nasıl iyileşti? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

AIDS Hastalığı Tanısı Konan Kişi Tedavisiz İyileşti

Arjantin'de ismini paylaşmak istemeyen bir kadına 2013 yılında HIV-1 teşhisi kondu. "Esperanza Patient" şeklinde adlandırılan kadında herhangi bir belirti görülmedi. Uzun süre boyunca devam eden sağlık kontrollerinin ardından kadında HIV-1 virüsü ile ilgili herhangi bir kanıt tespit edilemedi.

Annals of Internal Medicine'de yayımlanan bir çalışmaya göre hasta, sekiz yıllık süreçte yalnızca 2019 ve 2020 yılları arasında antiretroviral ilaçlar (ART) kullandı. Kadının o dönemde hamile olduğu belirtildi.

Kadın, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdikten sonra ART almayı durdurdu ve hemen ardından birtakım kapsalım testlere tabi tutuldu. Yapılan testlerde kadında söz konusu virüs görülmedi. Bu durum, bilim insanları için umut kaynağı oldu.

Berlin Patient olarak bilinen Timothy Ray Brown, tarihte ilk kez HIV tedavisinde başarılı sonuç alan kişi olmuştu. Brown'un ardından London Patient, HIV virüsünü yenmeyi başarmıştı. Bu vakalar, tedavi yöntemi ile iyileşmişti.

AIDS Tedavisi Bulundu mu?

Bir araştırma ekibi, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü'ne (HIV) karşı geliştirdikleri aşıyı maymunlar üzerinde test etti. Aşının virüsü yok ettiğini gözlemleyen uzmanlar, gerçekleştirilen testlerin başarılı ile tamamladığını duyurdu.

Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüleri bünyesindeki Tsukuba Primat Araştırma Merkezi direktörü Yasuhiro Yasutomi, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yasutomi, 5 yıl içerisinde insanlar üzerinde klinik çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Araştırma ekibi, bağışıklık tepkisini güçlendiren bir madde salgılayan bir bakteriye odaklandı. Söz konusu bakterinin genleri ile AIDS'e neden olan zayıflamış bir virüsün genlerinin birleştirilmesiyle bir aşı oluşturuldu.

Bilim insanları, aşının etkili olup olmayacağını gözlemlemek için maymunlar üzerinde bir test gerçekleştirdi. Aşılanan maymunlara genellikle ölüme neden olan çok güçlü bir virüs verildi. Aktarılan bilgilere göre 7 maymundan 6 tanesinde virüs yok oldu. Altı maymunun kan ve lenf benzlerinin hücreleri alındı ve sağlıklı maymunlara enjekte edildi.