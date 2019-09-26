AIDS Hastalığının Vücuda Yayılmasını Engellemenin Çaresi Bulundu

Dünyanın en fazla tartıştığı hastalıklardan birisi olarak bilinen AIDS, son derece tehlikeli bulunuyor. Bu hastalığa neden olan HIV virüsü vücudun içerisinde çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Bilim insanları bunu engellemenin bir yolu buldular. İşte haberimizin detayları.

California San Diego Üniversitesi araştırmacıları yıllardır uzun araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu araştırmalar sonucunda, AIDS hastalığına neden olan virüsü ortadan kaldırmak için son derece başarılı bir yol geliştirdiler.

AIDS hastalığı tamamen tarih olabilir

Genetik bilgilerini nükleik zincirlerle aktaran canlılar tamamen DNA odaklıdır. DNA ile birlikte, hücrelerin içerisinde yer alan tek zincirli RNA ise araştırmacıların hedefine ulaşabilmesi için önemli yollardan birisi.

HIV hücrelerinin RNA'larında bulunan ve HEAL adı verilen molekül, çoğalmayı sağlıyor. Eğer bu molekül devre dışı bırakılırsa, HIV hücreleri tamamen durabiliyor. Bilim insanları işte tam da bu noktada devreye girecek.

Yaklaşık olarak 30 yıldır bu molekülü arayan bilim insanları, sonunda önemli bir başarıya imza attı. Çalışma henüz başlangıç aşamasında olduğu için, laboratuvar hayvanlarında bile denenme fırsatı bulunmadı. Peki sizce HIV virüsünün tamamen yok edilmesinde bu yöntem kullanılabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.