AIDS İlaçları Koronavirüsü Belirtilerini Geriletiyor Olabilir

Japon bilim insanları, AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların coronavirüsden kaynaklanan zatürre belirtilerini geriletebileceğini gözlemledi.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, hızla diğer şehirlere de yayılan koronavirüsü salgınının tedavisi konusunda ilginç bir çalışma yapıldı. Japonya’dan bir grup bilim insanı, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı hastalık AIDS’in tedavisi için kullanılan ilaçların koronavirüs belirtilerini azalttığını gözlemledi.

Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezi'nden bir araştırma ekibi, koronavirüsü kaynaklı belirtiler gösteren üç kişinin tedavisine ilişkin raporu Japon Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin internet sitesinde yayınladı. Rapora göre, koronavirüsü taşıyan hastaların üçünden ikisine zatürre teşhisi konurken, diğer hastada sadece ateş ve boğaz ağrısı gözlendi. Ayrıca hastaların hiçbirinin durumunun kritik olmadığı belirtildi. Hasta grubundan zatürre teşhisi konan bir kişiye AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların bir bileşimini uygulayan ekip, nefes alma güçlüğü ve yorgunluk hissi yaşadığı kaydedilen hastada iyileşme gözlendiğini, yüksek ateşin de düştüğünü kaydetti.

Semptomlarda azalma gözlensen de net bir kanıya varılmış değil. Ekip, kesin kanıya varmak için daha fazla bilimsal çalışma yapılması gerektiğini belirtti.