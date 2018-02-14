AIESEC Türkiye, Haritadan Silme Hakkında Açıklama Yaptı

Son günlerde sosyal medyayı çalkalayan Continental'in Türkiye'ye Dünya haritasına yer vermemesi olayından sonra, olayın dumanı üzerindeyken aynı hataya maalesef AIESEC (Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği) de düştü.

Öncelikle sizlere Continental'in bu konudaki açıklamasını aktarmak istiyoruz:

Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz.

Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz.

Saygılarımızla,

Continental

Continental'in ardından bugün, AIESEC Türkiye de bir açıklama yaptı:

AIESEC, Türkiye'yi Haritadan Silmedi

Son günlerde sosyal medyada yer alan "AIESEC, Türkiye'yi haritadan sildi." haberlerine bir açıklama getirmek istiyoruz. Bazı AIESEC ülkelerinin bağımsız websitelerinde fark edilmeden Türkiye'nin yer almadığı haritalara yer verilmiştir. Liderler yetiştiren dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olarak 126 ülkede faaliyet gösteren ve insan kaynağı potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı amaç edinen AIESEC Global'ın resmi websitesinde (www.aiesec.org) Türkiye haritası yer almaktadır.

AIESEC Global'ın websitesinden bağımsız bazı ülke websitelerinde böyle bir dikkatsizlik yapıldığı gözlemlenmiş ve gerekli kişi ve kurumlar AIESEC Türkiye tarafınca uyarılmıştır. AIESEC Global Hakla İlişkiler Direktörü Joaquim Sanvictores "AIESEC ulusal websiteleri global AIESEC markasını temsil etmemektedir, Türkiye'nin yok sayılması gibi bir durum söz konusu değildir. Yapılan hatalar en kısa sürede düzeltilecektir." şeklinde açıklama yapmıştır.

AIESEC Türkiye olarak Türkiye'nin kasti olarak haritadan silinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını tekrar belirtmek isteriz. AIESEC Türkiye globalde en başarılı AIESEC ülkelerinden biridir ve Kolombiya'da gerçekleşen AIESEC Uluslararası Kongresi'nin en önemli ödülü olan Genç Liderlik Hareketi Ödülünü alarak 127 AIESEC ülkesinin en iyisi seçilmiştir. Global arenada Türkiye'nin yok sayılması gibi bir durum söz konusu değildir, yapılan hatanın hemen düzeltilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Yaşanılan bu talihsizlik ile ilgili herkesten özür dileriz.

Bu açıklamaların ardından Continental ve AIESEC gibi iki büyük kurumun yaptığı talihsiz hatadan dolayı üzgün olduklarını görmekteyiz. Umuyoruz ki böyle büyük kurumlar bu şekilde basit hatalara yeniden düşmezler.