AİHM, İş Bilgisayarlarına Dair Önemli Bir Karar Aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iş yerlerinde kullanılan bilgisayarlarda bulunan kişisel verilere işverenler tarafından ulaşılıp ulaşılamayacağına dair emsal bir karar aldı. Mahkeme, kişisel verilerin işveren tarafından incelenmesinin özel hayatı ihlal etmediğini söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uzun süredir tartışma konusu olan iş bilgisayarlarındaki kişisel verilerin kullanımına dair açılan bir davayı değerlendirdi. Fransa’da bir kamu çalışanının iş yerinde kullandığı bilgisayarda bulunan içeriklerin denetlenmesi ve denetlenen dosyalar sebebiyle işten atılması sonucunda açılan bir davayı, geçtiğimiz gün karara bağladı. Mahkeme tarafından açıklanan kararda, işverenin çalışan yokken iş bilgisayarını denetleyebileceğini söylerken, bilgisayarda yer alan ve net şekilde kişisel olduğu belli olan dosyaların açılmaması gerektiğini kaydetti.

Fransa’nın TCDD’si olarak tanımlanabilecek SNCF’de direktör olarak çalışan bir kişinin iş bilgisayarı 2008 yılında kurumu tarafından incelenmiş ve bilgisayarda çok sayıda cinsel içerik bulunması sebebiyle çalışanın işine son verilmişti. Çalışanın ofiste bulunmadığı sırada yapılan incelemeden sonra alınan karar neticesinde hakkını AİHM’de arayan direktör, işvereninin bilgisayarındaki kişisel dosyaları incelemesinin "özel hayatı ihlal" olduğunu iddia etmiş ve hukuki süreç başlatmıştı.