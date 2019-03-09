Aile Bakanlığı, Momo Oyunu Hakkında Erişim Engeli İstedi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son zamanlarda gündemden hiç düşmeyen Momo oyunu hakkında erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvuruda bulundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ tarafından Momo oyunu hakkında yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Momo Challange internet oyunu YouTube veya WhatsApp uygulaması ile ulaşılıyor ve oyuna davet etme ile başlıyor. Kişilerin daveti kabul etmesi halinde oyun rahatsızlık verici mesajlar, şiddet içerikli görseller ve tehditlerle devam ediyor.

Son zamanlarda, özellikle sosyal medyada paylaşılan yurtdışı örneği ile birlikte, çocuklara yönelik video içeriklerinin belli zaman dilimlerine Momo karakterinin çocuklara yönelik telkin ve talimatlarla kendilerine nasıl zarar verebileceklerini anlattığı, şiddet içerikli kısa konuşmaların yer aldığı görüntülerin yerleştirildiği ile ilgili şikayetlerin arttığı tespit edildi. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile gerekli görüşmeler yaparak, BTK’dan söz konusu oyununa erişimin engellenmesi yönünde geçtiğimiz günlerde resmi yazı ile talepte bulundu."

​

Momo Oyunun Türkçesi Bulunmuyor!

BTK ile yapılan görüşmede Momo oyunu adıyla bilinen uygulamanın İngilizce olduğu, herhangi bir linkinin olmadığı, oyunun genellikle Uzakdoğu ülkelerinde yaygın olduğu açıklaması yapıldı. Facebook, YouTube ve WhatsApp üzerinden paylaşılarak çocuklara ulaşan Momo’yu engellemek için bir kaç yol bulunuyor. İnternet servis sağlayıcılarında güvenli internet filtreleri mevcut ayrıca iOS ve Android telefonlarda ekran kısıtlaması seçeneği bulunmakta.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ile Uzman Klinik Psikolog Handan Hoşrik, ailelere çocuklarını Momo’dan korumak için bir kaç açıklamada bulundu. İşte o açıklamalar:

"Momo, çocukların karşısına hazır olmadıkları anda çıkabiliyor. Yapılan araştırmalar, çocuklara beklemedikleri zamanlarda verilen yan mesajların çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Bunlar çocukların bilinçaltına hızla ulaşıyor. Çocuklara yasaklar koyulduğunda onlar bir şekilde bunları delerek istediklerini yapabiliyor. Yasak çözüm değil. Momo gibi zararlı içerikler konusunda bilgilendirme yapılmalı."

"YouTube ile birlikte Momo’nun bir tür blok yerleştirme oyunu olan Minecraft’ta da ortaya çıktığı biliniyor. Bir süre şirketler bu konuda önlem alana kadar çocuklarımızın bunlar uzak tutabiliriz. Şirketlerin bu konunda aldıklarını önlemleri takip etmek de fayda var."

"Çocuğunuzun sınıf veya rehber öğretmeni ile vakit kaybetmeden iletişime geçilebilir. Çocukların okullarda bir süredir Momo’yu konuşuyor ve birbirlerini korkuttukları biliniyor. Bu yüzden Momo’yu hiç görmeden bile bazı çocuklar stres yaşayabiliyor."

Sizler Momo oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Momo oyununa erişim engellenecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!