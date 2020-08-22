Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, RTÜK'e Netflix Hakkında Başvuru Yaptı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan film hakkında RTÜK'e başvuru yaptığını açıkladı. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan RTÜK'e Netflix Başvurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur: Netflix, söz konusu filmin tanıtımında 'dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan' bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine 'çocuk filmi' görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır.

Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur.

Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz."

❗️Netflix İsimli Yayın Platformunda Yayınlanması Planlanan 11 Yaşındaki Bir Çocuğu Konu Alan Film ile İlgili Basın Açıklamasıhttps://t.co/LsKxfF4dLM pic.twitter.com/AhtLFAnZvd — T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@ailevecalisma) August 22, 2020

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