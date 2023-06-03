Netflix'in Aile Paylaşımı Kısıtlaması YouTube TV'ye de Geliyor!

YouTube TV'nin en iyi özelliklerinden biri hesabınızı aile üyeleriyle paylaşabilmenizdir ancak bazı kullanıcılar şu anda bu özellikle ilgili bir sorun yaşıyor.

Son zamanlarda bazı YouTube TV kullanıcıları, aile paylaşım hesaplarının, paylaşılan hesapların aynı evde bile YouTube TV'ye erişemediğini fark ettiler. Reddit'te bir kullanıcı, aile planında olmasına rağmen eşinin kayıtları da dâhil olmak üzere temel plana erişemediğini gördü.

Destek ekibiyle konuşurken, bu hesabın aile paylaşımından çıkarılması ve ardından kullanıcının geri eklenmesi önerildi ve bu da işe yaradı. Başka bir başlıkta da aynı sorunu yaşayan birkaç kullanıcı görüldü.

YouTube TV'nin Mevcut Aile Paylaşımı Kısıtlamasından Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Gece boyunca YouTube TV, bu sorunun nedeninin aile paylaşımı ile ilgili devam eden bir sorun olduğunu doğruladı. Bir düzeltme üzerinde çalışılıyor ancak resmî çözüm etkilenen hesapları kaldırmak ve yeniden eklemek.

Bu durum devam ederken, YouTube TV'de başka bir aile paylaşımı "sorunu" da ortaya çıkıyor. CordCuttersNews, "giderek artan sayıda insanın" YouTube TV'nin, kullanıcılara ev konumlarına dönmeleri veya kendi YouTube TV aboneliklerini satın almaları gerektiğini hatırlatan bir açılır mesaj attığını gördüğünü iddia ediyor. Özellikle, bu davranışla ilgili kamuya açık herhangi bir rapor henüz mevcut değil.

YouTube TV her zaman aile paylaşımına yalnızca aynı evdeki kullanıcılar için izin verildiğine dair bir kurala sahipti ancak platform bu kuralı hiçbir zaman katı bir şekilde uygulamadı. Görünüşe göre şirket bu konuda Netflix gibi yaptırımlara uygulamaya başlayabilir.

Peki siz bu açılır mesajla karşılaştınız mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.