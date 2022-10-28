Bir Milyon Dolar Vurgun Yapan Airbnb Dolandırıcısı Tutuklandı

Son yılların en garip dolandırıcılık hikayelerinden biri Florida'da gerçekleşti. Kendisini "Airbnb kurdu" olarak tanıtan 31 yaşındaki Konrad Bicher, kirasını ödemediği 18 daireyi Airbnb sitesinde kiralayarak yüzlerce insanı ve ev sahibini dolandırdı.

FBI tarafından açılan soruşturma kapsamında Bicher, iki adet elektronik dolandırıcılık ve bir adet ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığıyla suçlandı. Airbnb kurdu, yaptığı kiralamalar sayesinde 1,170 milyon dolar gelir elde etti.

Airbnb Dolandırıcısı Pandemi Kurallarını Kötüye Kullandı!

İddialara göre Konrad Bicher, 2020-2022 yılları arasında Manhattan'daki toplamda 18 daireyi kiralayarak kira parasını ödemedi.

Kira parasını ödemediği sırada ekstra olarak başka insanlara Airbnb üzerinden evleri kiralayan Bicher, bu işlemden yaklaşık olarak 1 milyon dolar gelir elde etti.

Ev sahiplerinin kiralarını alamamasına rağmen Bicher'ı evden çıkaramamasının asıl sebebi ise pandemi döneminde kiracıları korumaya yönelik çıkartılan yasalar.

Bu yasalar, pandemiden etkilenen dar gelirlileri ev sahiplerine karşı korumak amacıyla çıkartılmıştı. Ancak sistemde bir açık bulan Bicher, yasaları kendi lehine kullanarak yaklaşık 1 milyon dolarlık kira borcunu ödemekten yırttı.

Israrlı şikayetler üzerine FBI tarafından açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Bicher, mahkeme karşısına çıktı.