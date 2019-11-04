Airbnb Evlerde Parti Yapmayı Yasaklıyor

Airbnb geçtiğimiz günlerde yaşanan olayın ardından kiralanan evlerde parti yapılmasını yasakladı.

Airbnb Evlerde Parti Yapılmasını Yasakladı

Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya sınırları içerisinde ev kiralayan bir kadın, kiraladığı evde 100'den fazla kişi ile Cadılar Bayramı partisi düzenlemişti. Söz konusu parti sırasında beş kişi hayatını kaybetmiş ve pek çok kişi yaralanmıştı.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: — Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019

Airbnb CEO'su Brian Chesky söz konusu yaşanan olayların ardından Twitter üzerinde açıklama yapmış ve "Bugünden itibaren parti yapmak amacıyla tutulan evleri yasaklıyoruz. İzin alınmayan partilerle savaşmak için çabalarımızı iki katına çıkarıp, saldırgan davetlileri uzak tutmaya çalışacağız. Orinda'da yaşanan o korkunç olaydaki davetlilerin davranışları da buna dahil." demişti.

Yapılan araştırmada olayın gerçekleştiği evi kiralayan kadının bir aile yemeğinin düzenleneceğini ve 10-12 kişinin katılacağını belirttiği ortaya çıktı. Bu duruma karşı 'risk belirleme' teknolojisini kullanacaklarını açıklayan CEO, risk unsuru oluşturan rezervasyonların ekiplerce kontrol edileceğini belirtti.

Ne Olmuştu?

Kaliforniya'nın Orinda semtinde gerçekleşen silahlı saldırıda Cadılar Bayramı partisi düzenlenen evi hedef alan silahlı saldırganlar, yaşları 19 ila 29 arasında değişen beş kişiyi öldürmüştü. Söz konusu parti sırasında yüzden fazla kişinin orada olduğu ve daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü belirtiliyor.