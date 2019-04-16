Airbnb, HotelTonight'ı Resmen Satın Aldı

ABD merkezli online konaklama hizmeti Airbnb, son dakika otel rezervasyon platformu HotelTonight’ı resmen satın aldığını açıkladı. Bu yıl içerisinde halka açılmayı planlayan Airbnb, söz konusu anlaşma ile bu zamana kadarki en büyük satın alma işlemini gerçekleştirdi.

Mart ayında yaptığımız haberde, Airbnb'nin HotelTonight'ı satın almak için görüşmelere başladığını sizlerle paylaşmıştık. Ve iki şirket, bugün itibarıyla resmen birleşti.

Anlaşmanın büyüklüğü hakkında net bir açıklama yapılmadı; ancak satın almanın 400 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği söyleniyor.

HotelTonight kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı Sam Shank, anlaşmanın parçası olarak, HotelTonight’ın web sitesinde açılacak olan butik otel kategorisine liderlik edecek.

Shank, “HotelTonight'ı kurduğumuzda, otel rezervasyonu deneyimini daha basit, hızlı ve eğlenceli olacak şekilde yeniden düşünmeye ve gezginleri dünyanın en iyi butik otelleri ile daha iyi bir şekilde birleştirmeye çalıştık. Bu vizyonu Airbnb'nin bir parçası olarak devam ettirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Son dakika otel rezervasyon hizmeti HotelTonight, 2010 yılında San Francisco’da kurulmuştu. 35'ten fazla ülkede 1.700'den fazla şehirde hizmet veren şirket, bugüne kadar Accel, Battery Ventures, Forerunner Ventures ve First Round Capital gibi risk sermayesi şirketlerinden toplam 131 milyon dolar sermaye topladı.