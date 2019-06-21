Airbnb ile 80 Günde Dünyanın Dört Bir Yanını Gezebileceksiniz

ABD merkezli online konaklama hizmeti Airbnb, yeni yerler keşfetmeyi seven insanların altı farklı kıtada 18 ülkeye seyahat edebilecekleri 80 günlük bir dünya turu düzenliyor.

Airbnb’nin Fransız yazar ve gezgin Jules Verne’nin kült romanı Seksen Günde Devr-i Alem kitabından esinlenerek hayata geçireceği dünya turu, 1 Eylül’de İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak.

12 haftalık gezi, konaklama, yolculuk ve yemek masrafı 5 bin dolara mal olacak. Altı farklı kıtada 18 farklı ülkeye seyahat edecek olan gezginler, dünyanın dört bir yanındaki kültürleri yakından tanıma şansına sahip olacak.

Yolculuk, Londra'ya dönmeden önce İzlanda'da geçirilecek bir hafta ile sona eriyor. Tabii, gezginler bu süre zarfında Mısır’dan Ürdün’e, Kenya’dan Nepal’e Avustralya’dan Çin’e kadar pek çok ülkeyi keşfedecekler.

Birbirinden harika duraklarıyla eşsiz bir seyahat keyfi sunacak olan bu dünya turu, tüm uçuşlar, ulaşım, konaklama ve yemek dahil sadece 5 bin dolara mal olacak. Fakat bu parayı Türk lirasına çevirdiğiniz de morallar biraz bozulabilir. Zira söz konusu seyahat ücretini mevcut döviz kurlarına göre hesapladığınız da yaklaşık 29 bin TL gibi bir parayla karşılaşıyorsunuz.

Gezi, Malala Yousafzai ve babası Ziauddin tarafından kurulan Malala Fonu tarafından düzenleniyor. Bu eşsiz tecrübe için ödenecek paralar, genç kızların ücretsiz ve güvenli eğitim almalarına yardımcı olan hayır kurumuna gidecek.

Seyahat programındaki ülkelerin listesi ise şu şekilde:

İngiltere, Romanya, Özbekistan, Mısır, Ürdün, Etiyopya, Kenya, Nepal, Butan, Tayland, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, ABD, Ekvador, Şili ve İzlanda.