Airbnb ile Yeni Romeo ve Juliet Siz Olabilirsiniz

Sevgililer Günü’ne bir aydan az bir zaman kalmışken Airbnb’nin çiftler için sunduğu bu fırsat dikkat çekiyor. 14 Şubat'ta bir şanslı çift, William Shakespeare’in Romeo ve Juliet hikayesinin yaşandığına inanılan evde birlikte bir gece geçirme hakkı kazanacak.

14 Şubat için düzenlenen yarışmayı kazanan bir çift, İtalya’nın Verona kentinde yer alan Juliet’in Evi (Casa di Giulietta) isimli evde bir geceliğine ücretsiz konaklama şansı bulacak. Burada geçirecekleri süre içerisinde çiftin özel bir uşakları olacak ve akşam yemeklerini ise Michelin yıldızlı şef Giancarlo Perbellini hazırlayacak.

Yarışmaya katılmak için yapmanız gereken ise çok basit. Juliet’in Evi’nde kalmak istiyorsanız 2 Şubat’a kadar Airbnb’ye mektup yazmalısınız. Bu mektupta neden orada bir gece geçirmeyi hak ettiğinizi anlatmanız gerekiyor. Yazdıkları mektup sayesinde yarışmayı kazanacak olan çift, Romeo ve Juliet’in hikayesinin yaşandığına inanılan evde kalabilecekleri gibi 1968 yapımı Franco Zeffirelli filmi olan Romeo ve Juliet filminde kullanılan yatağın orijinalinde yatma fırsatı bulacaklar.

Juliet’in Evi Verona’da her yıl milyonlarca ziyaretçi kabul eden bir müze olarak kullanılıyor. Konuyla ilgili olarak Verona'nın Belediye Başkanı Federico Sboarina, Airbnb'nin düzenlediği bu yarışma sayesinde kentin kültürel mirasını tanıtmak ve Verona'ya uluslararası bilinirlik kazandırmak için heyecanlı olduklarını dile getirdi.