Airbnb Sayesinde 500 Milyon Konaklama Gerçekleştirildi

Oda kiralama aracısı Airbnb, küçük odalarla başladığı yayın hayatında koca kaleleri kiralayabileceğiniz bir platforma dönüşmüştü. Yaklaşık 12 yıldır hizmet vermeye devam eden Airbnb için yayınlanan son raporda, şirketin geçtiğimiz sene 500 milyon kiralamaya aracılık yaptığı belirtildi.

6 milyon farklı noktada 500 milyon kişinin ağırlanmasına aracılık eden Airbnb’nin bu kadar büyünesi ise şaşırtıcı olmadı. Yakın zaman önce HotelTonight isimli şirketi satın alan Airbnb, bu satın alım için 465 milyon dolar gibi bir ödeme yapmıştı. Toplam değerinin 31 milyar dolar seviyesine ulaştığı aktarılan San Francisco merkezli girişim, akıllı telefonların yaygınlaşmasından sonra inanılmaz bir yükseliş sergilemişti.

HotelTonight satın alımından sonra tam bir konaklama platformuna dönüşmek için harekete geçen Airbnb, oda paylaşımı, otel rezervasyonu, iş anlaşması seyahatleri ve daha fazlasını bünyesinde toplayarak, bütün seyahat işlemleri tek bir noktada bir araya istediğini göstermişti. Son anda hotel bulmak isteyenlerin kullandıkları HotelTonight isimli mobil uygulamanın yanı sıra birçok girişime de yatırım yapan Airbnb, yakın zaman önce Hindistan merkezli bir girişim olan Oyo’yu satın alarak, bünyesindeki şirketleri büyütmüştü.

2016 yılından bu yana satışlarını yüzde 11 oranında artıran Airbnb, elde ettiği gelirle devasa otel zincirleri IHG ve Hilton’u geride bırakarak rüştünü ispatlamıştı. 500 milyon ziyaretçinin konaklama sağlayan işletme ya da oda sahiplerine toplamda 65 milyon dolar gibi devasa bir kazanç sağladığı söylenirken, bu gelirin geçtiğimiz senelere göre yüzde 152 yükseldiği de note edilen bilgilerden biri oldu.