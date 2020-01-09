Airbnb Tehlike Saçan Müşterileri Tespit Etmek için Çalışmalara Başladı

Ev sahiplerinin evlerini ve odalarını kiralayabilmesine olanak sunan Airbnb güvenlik önlemlerini geliştirmek için yeni bir adım attı.

Psikopat Müşteriler Tespit Edilecek

Ülkemizde de faaliyet gösteren Airbnb, oturduğunuz evi ya da bu evin odalarını istediğiniz süre ile kiraya vermenize olanak sunuyor. Tabii burada önemli bazı detaylar bulunuyor. Sonuç olarak birileri ile evinizi paylaşacaksanız ya da evinizi kiraya verecekseniz bazı güvenlik zaafiyetlerinin olduğunu da dikkate almalısınız.

Bu konuya yapay zeka destekli bir yazılım ile müdahale etmeye karar veren Airbnb, Trolly isimli şirketi satın aldı. Zaten uzun bir süredir sahte ilanlar ve sahte profiller ile mücadele eden Trolly, şimdi de müşteri profilleri üzerine değerlendirmeler yapacak.

Trolly, müşterilerin kimlik bilgileri, hesap bilgileri, sosyal medya hesapları gibi çevrimiçi ve fiziksel verilerini inceleyip kişinin tehlike saçıp saçmadığı yönünde tahminlerde bulunacak. Eğer gözüne kestirdiği birileri olursa raporlar eşliğinde yetkililere bildirecek olan yazılım, evini paylaşacak kişilerin güvenli anlar yaşayabilmesine destek olacak.