Airbus'ın Yeni Helikopteri Pilot Hatalarını Engelleyecek

Bugüne kadar yaşanan birçok hava taşıtı kazasında pilotaj hatası gündeme gelmiş ve kazanın pilotların dikkatsizliğinden ya da küçük hatalarından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Bunu engellemek adına harekete geçen Airbus, ürettiği yeni helikopteri Airbus H160’ta kullandığı sistemle birlikte pilotaj hatalarını sınırlayabileceğini gösterdi.

Helikopterin test aşamasına katılan Olivier Gensse, H160’ta kullanılan sistemlerin oldukça sade olduğunun altını çizerken, otomatik pilota ihtiyaç duymadan aracın kolayca uçurulabileceğinin altını çizdi. Gensse, yeni otomatik pilot sistemiyle birlikte artık helikopterin sadece belirli bir rotada ilerlemesi için otomatik pilotun kullanılmadığı, kimi kötü durumlarda bu sistemin devreyhe girerek, pilota yardımcı olduğu söyledi.

Otomatik Kurtarma Modu olarak adlandırılan yeni sistemle birlikte helikopter kazalarının bir kısmının engelleneceğini söyleyen Airbus, önümüzdeki yıldan itibaren kullanılmaya başlanacak olan H160 modelinde yeni kurtarma seçeneklerinin ilk kez kullanılacağını aktardı.

Yeni sistemle ilgili kendi deneyimlerini aktaran Olivier Gensse, “Kritik durumlardan çok kolayca kurtulabiliyorsunuz. Manevra yapmak istediğinizde ve bu manevrayı doğru yapamayacağınızı anladığında sistem devreye girerek, manevranın en iyi şekilde tamamlanmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Pilotun artık kokpit içindeki görevlerinin oldukça aza indirildiğinin altını çizen Gensse, sadece birkaç tuşa basmakla birlikte helikopteri kontrol edebildiğinizi ve bunun kaza risklerini çok aza indirdiğini dile getirdi. Bununla da kalmayan Gensse, pilotun hata yapması durumunda Otomatik Kurtarma Modu’nun devreye girerek hatayı düzelteceğini hatırlattı.