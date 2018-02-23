Airbus, İnsansız Hava Taksisinin İlk Uçuş Videosunu Yayınladı

Fransa merkezli dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Airbus, insansız hava taksisini geçtiğimiz Ocak ayında sorunsuz bir şekilde uçurmayı başarmıştı. Airbus, o anların videosunu nihayet yayınladı.

Airbus Vahana ekibi tarafından geliştirilen "Alpha One" adlı elektrikli uçan taksi, geleceğin en önemli ulaşım araçları arasında yer alıyor. Kullanıcıların akıllı telefonlarına yükleyecekleri bir uygulama ile çağırabilecek araç, 4 kanat ve 8 yatay pervaneden oluşuyor.

Şirket tarafından, "Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava aracı" olarak adlandırılan Alpha One, ilk denemesinde yerden 5 metre yükseklikte 53 saniye boyunca uçmayı başardı. Tek kişilik bir tasarıma sahip olan uçan taksi, gücünü sekiz adet elektrikli motorundan alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vahana Proje Yöneticisi Zach Lovering, "Amacımız, havacılık alanındaki elektrikli itki, enerji depolama ve makine görüşü gibi son teknolojilerden yararlanarak kişisel uçuş deneyimini demokratik hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Airbus Vahana ekibi, Alpha One'ın seri üretimine 2020 yılında başlamak istediklerini belirtirken, nihai hedefin insansız hava taksilerinden oluşan ve insanların tek bir platformdan bu araçları çağırabilecekleri bir yolcu ağı oluşturmak olduğunu açıkladı.

Mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber de bir süredir "Elektrikle çalışan ve dikey kalkış-iniş yapan hava taşıtı" teknolojisi üzerinde çalışıyor. Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, geçtiğimiz günlerde şirketin uçan taksi hizmetine 5 ila 10 yıl içinde başlayabileceğini söylemişti.