Airbus, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından Mars’tan Dünya’ya örnekler getiren ilk uzay aracı olan Mars Sample Return'un (MSR) Earth Return Orbiter (ERO) görevi için ana yüklenici olarak seçildi. Mars'ı keşfetme görevinde bir sonraki adım olarak nitelendirilen Mars Sample Return'un ESA ve NASA'nın ortak görevi olduğu belirtildi. Airbus Mars örneklerini Dünya'ya getirecek. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Airbus Mars Örneklerini Dünya'ya Ne Zaman Getirecek?

Airbus Mars örneklerini Dünya'ya gönderecek. Earth Return Orbiter ve Sample Fetch Rover, Mars Sample Return'un iki ana Avrupalı bölümüdür ve Airbus tarafından tasarlanacak ve inşa edilecek. Beş yıl sürecek olan görev, uzay aracının Mars’a gidişi, Dünya ile bir iletişim rölesi olarak hareket edişi, yörüngede yer alan örnekler ile buluşma ve Mars örneklerini Dünya’ya güvenli bir biçimde getirmeyi içeriyor. Örnekler, Dünya'ya gönderilmeden önce numune tüplerinde muhafaza edilecek ve SFR tarafından toplanacak.

Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean-Marc Nasr, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Jean-Marc Nasr, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu görevin başarılı olmasını sağlamak için Rosetta, Mars Express, Venus Express, Gaia, ATV, BepiColombo ve JUICE deneyimlerimizden elde ettiğimiz tüm gücü kullanıyoruz. Örnekleri Mars’tan Dünya’ya getirmek olağanüstü bir başarı olacak, gezegenler arası bilimi yeni bir seviyeye taşıyacak ve Airbus’ın, uluslararası ortak misyonun bir parçası olarak bu sorumluluğu üstlenmesinden heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Ariane olarak adlandırılan uzay aracı 6 ton ağırlığına, 6 m yüksekliğe ve 4 m açıklığa sahip 144 m2 güneş panelleri ile donatıldı. 2026 yılında fırlatılacak olan Ariane uzay aracının Mars'a ulaşması yaklaşık olarak bir sene sürecek. Ariane, seyir ve spiral iniş fazları için elektrik iticisinin kullanacağı belirtildi. Uzay aracı, Mars yörüngesine yerleştirme işlemi için kimyasal iticiyi birleştirmeye olanak sağlayan kütle-verimli bir hibrit tahrik sistemi kullanacak. Uzay aracı Mars'a vardığında ise NASA Perseverance Rover ve Sample Retrieval Lander (SRL) görevleri için veri gönderecek. Peki, Airbus Mars örneklerini Dünya'ya ne zaman getirecek?

ERO görevin ikinci kısmında, SFR tarafından toplanan örnekleri barındıran ve Orbiting Sample (OS) olarak adlandırılan nesneyi tespit etmek, o nesne ile buluşmak ve söz konusu nesneyi almak ile görevli olduğu ifade edildi. ERO ikinci görevinde gerçekleştireceği bu işlemleri yer kontrolünden yaklaşık olarak 50 milyon kilometre uzaklıkta gerçekleştirecek. Bu görev tamamlandıktan sonra Orbiting Sample, ikincil bir muhafaza sisteminde korunacak ve ardından Dünya'ya sağlam bir biçimde ulaşabilmesi için üçüncü muhafaza sistemi olan Earth Entry Vehicle'a (EEV) eklenecek. ERO'nun Dünya'ya ulaşması bir sene sürecek.