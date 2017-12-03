Airbus, Rolls-Royce ve Siemens Hibrit Uçak Üretimi İçin Çalışmalara Başladı

Son zamanların en popüler taşıt teknolojilerinden birisi olan hibrit motor teknolojileri, otomobillerde çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Airbus, Rolls-Royce ve Siemens firmaları da işbirliği yaparak bu teknolojiye sahip uçaklar geliştirmek için çalışmalara başladılar.

3 yıl içerisinde uçuşa geçmesi beklenen hibrit motorlu test uçağının E-Fan X olarak adlandırıldığı ve Airbus'ın BAe 146 altyapısını kullanacağı açıklandı. Bu uçağın 4 adet gaz türbinli motorunun bir tanesinin yerini 2 megawatt'lık bir elektrikli motorun alacağı belirtilirken, ilerleyen zamanlarda bu elektrikli motor sayısının artabileceği de söylendi. Siemens tarafından geliştirilecek olan bu elektrikli motorları besleyen jeneratörlerin Rolls-Royce tarafından üretileceği de biliniyor. Airbus ise bu hibrit uçağın uçuş ve kontrol sistemlerinden sorumlu olacak.

Londra-Paris arası gibi kısa mesafelerde görev yapacak olan ve 100 ile 150 arası yolcu kapasitesi bulunan E-Fan X'in elektrikli uçakların geliştirilmesi ve yaygınlaşması adına çok önemli bir proje olduğunu belirten Airbus yetkilileri, uçağın hibrit teknolojisini özetleyen aşağıdaki görseli de kamuoyu ile paylaştı.

AB'nin 2050 yılı için aldığı havacılık kararları arasında CO2 salınımlarında %75 azaltma, NOx salınımlarında %90 azaltma ve gürültü seviyesinde de %65 azaltma olması hedefleniyor. Airbus da bu hedeflerin ancak hibrit ve elektrikli uçaklar sayesinde ulaşılabilir olacağını belirtiyor. Aynı zamanda EasyJet ve Boeing gibi büyük havacılık firmaları da elektrikli uçaklar üzerinde çalışmalar yaptıklarını açıklamışlardı.