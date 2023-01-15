Airbus Uçaklarda Otonom Uçuş İçin Testlere Başladı

Airbus bir süredir otonom uçuş desteği sağlayan DragonFly ismindeki sistemleri üzerinde çalışıyordu. Halihazırda uçaklarda var olan otopilot desteğine kalkış-iniş dahil olmak üzere pek çok eklenti sağlayan DragonFly için test aşamasına geçildi.

DragonFly, şimdilik tam otonom uçuş sağlamasa da özellikle pilotların herhangi bir sebep dolayısıyla devre dışı kaldığı durumlarda kontrolü eline alarak uçağı güvenli bir şekilde yere indirmek üzere tasarlandı.

Airbus Tasarım İçin Doğadan İlham Aldı

Toulouse-Blagnac Havalimanı'nda yapılan testlerde şu an için A350-1000 uçağı kullanılıyor. Airbus UpNext isimli yan kuruluş tarafından yönetilen testlerde kullanılan sisteme DragonFly isminin verilmesi de oldukça ilginç bir hikayeye sahip.

Türkçe'de "yusufçuk" anlamına gelen dragon fly, sistemin geliştirici ekip için oldukça ilham verici bir canlı olarak görülüyor. Buna göre firma, Airbus'larda kullanılmak üzere tasarlanan otonom sistemde, böceklerin gittiği yerleri tanıma yeteneklerini ve çevre farkındalıklarını baz aldıklarını belirtiyor.

DragonFly'ın şu an için otonom taksiye yardımcı olma, otonom kalkış ve iniş gibi destekleri bulunuyor. Otonom uçuş için birçok sensörden yardım alan DragonFly'ın test aşamalarını başarılı geçmesi sonucunda önümüzdeki yıllarda ticari yolcu uçaklarında yerini alması bekleniyor.