AirDroid, Depremzedeleri Unutmadı: AKUT'a Bağış Yaptı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında dünyanın dört bir yanından ülkemize destekler, yardımlar gelmeye başladı. Kısa süre içerisinde birçok ülke ve bu ülkelerde hizmet veren önemli şirketler, hem maddi hem de manevi yardımlarını sundu, sunmaya da devam ediyor.

Türkiye'de ihtiyaçlara yönelik yardımlar yapılmaya devam edilirken, bu kervana Airdroid de katıldı. Bir verimlilik artırma uygulaması olarak bildiğimiz Airdroid, telefonlardaki dosyaları başka cihazlara USB kabloya ihtiyaç duymadan aktarmaya yardımcı oluyor.

Bunun yanı sıra ekran paylaşımı ve hem bireysel hem de işletmeler için uzaktan cihazlarınıza erişim sağlama imkanları sunuyor. Türkiye'de de binlerce kullanıcı olan Airdroid, AKUT'a bulunduğu bağışla hem Türk kullanıcılarını hem de depremzede vatandaşları unutmadığını göstermiş oldu.

AirDroid de Türkiye'yi Unutmadı

Singapur merkezli bir şirket olan AirDroid, günlük hayatı kolaylaştırabilen bir uygulama olmanın ötesinde hizmet veriyor. Dünyanın her noktasında geniş bir kullanıcı kitlesi olan uygulama, işleyişinin sadece kullanıcı kitlesini artırmak olmadığını Türkiye'deki kullanıcılarına gösterdi.

Zorlu bir süreçten geçtiğimiz ve her türlü yardıma ihtiyacımız olan bu dönemde, büyük felaketi yaşayan depremzedelere yardım etmekten geri durmayan Airdroid, bağışını AKUT üzerinden gerçekleştirdi.

Bu davranışıyla takdir toplayan şirket, diğer büyük şirketlere de öncü olma görevini üstlenmiş oldu.