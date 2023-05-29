Airfryer ve Robot Süpürgeler Tekrar Gözetim Kapsamına Alındı!

Ticaret Bakanlığı son yaptığı açıklamada ülkemizde ithal edilen bazı elektrikli ev cihazları için gözetim uygulanacağını duyurmuştu. Sonradan bu karar geri alınsa da bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde yapılan değişiklikleri geri alarak robot süpürgeler ve airfryerlar da dâhil olmak üzere bazı elektrikli ev cihazlarını yeniden gözetim altına aldı.

İlk olarak 23 Mart'ta yayımlanan tebliğ, ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliği düzenlemişti ancak 29 Mart'ta yayımlanan bir diğer tebliğde, bazı airfryer cihazları, birim değeri 100 doların altında olanlar için gözetim uygulaması kapsamından çıkarılmıştı. Bugün yayımlanan tebliğ ile birlikte, bu cihazlar yeniden gözetim uygulamasına dâhil edildi.

Ayrıca tebliğ kapsamında, gümrük tarife istatistik pozisyonu listesinde 8516 numaralı fasıl altında yer alan "diğer ısıtıcı ve sobaların 40 doların altında birim gümrük kıymeti haiz olanları" başlığındaki gözetim uygulamasından, dizel araçlarda kullanılan ön ısıtma kaloriferleri çıkarıldı.

Hangi Elektrikli Cihazlar Gözetime Tabii?

Yeni gözetim uygulaması, birim gümrük değeri tebliğle belirlenen robot süpürge, airfryer, çay ve kahve makineleri, ütü, gazlı ocaklar, ısıtıcılar, fritöz, ızgara ve ekmek kızartma makineleri, kettle, meyve-sebze presleri ve şarjlı süpürgeleri kapsıyor. Bu karar, belirtilen cihazlar dışında, mikserler, meyve-sebze presleri, su ısıtıcıları, ısıtma hava perdeleri, ısıtıcı ve sobalar, pişirme sacları, tost makineleri ve ekmek kızartma makineleri gibi diğer elektrikli ev cihazlarını da kapsayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önceki kararın akabinde bu kararın da ithalatçı firmaların belirlenen teknik ve kalite kriterlerine uygunluğunu sağlaması ve cihazların tüketiciler için güvenli ve sağlıklı olduğunu garanti altına alması amacıyla alındığı belirtiliyor.