AirPods 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu: İşte Özellikleri

AirPods 3 çıkış tarihi ne zaman? Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklarıyla ilgili son iddialar çıkış tarihini ve tasarım detaylarını ele alıyor. ABD'li teknoloji devinin tasarım ve prototip sürecini tamamladığı ve Tayvanlı bir şirketle üretime başladığı ifade ediliyor.

Apple tarafından geliştirilen ve büyük bir kitlesi bulunan kablosuz kulaklık modellerine bir yenisi daha ekleniyor.

Tedarik zinciri kaynakları, AirPods 3 için temel optik sensörlerin 2021'in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi hedefiyle birlikte üretime girdiğini söylüyor. AirPods 3 olarak adlandırılmayacağı iddia edilen kulaklığın seriden bağımsız olabileceği düşünülüyor.

AirPods 3 çıkış tarihi ne zaman?

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun yakın tarihli bir önerisi, 2021'in üçüncü çeyreğine, yani AirPods 3'ün 1 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar gelebileceğini ima etti. DigiTimes'a göre, ASE Technology adlı Tayvanlı bir üretici, yeni nesil kulaklıklar için optik sensörler üretmeye başladı.

Diğer raporlar, AirPods Pro'ya benzeyen ve AirPods 3'e ait olduğu iddia edilen fotoğrafları gösterdi. Görünüşe göre AirPods 3, Pro modelinin silikon kulak uçlarına sahip olmayacak ve pahalı versiyonun aktif gürültü engelleme gibi bazı özelliklerini barındırmayacak. Bu, yeni AirPods'ların 249 dolara satılan mevcut AirPods Pro kadar pahalı olmayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca bir sonraki kulaklıkların mevcut AirPods üretimini sonlandıracağına dair bazi anlaşmazlıklar var. Uzmanlar, özellikle son zamanlarda yaşanan tedarik sıkıntısına karşı bunun olası olduğunu söylüyor, ancak Apple'ın AirPods Pro'yu satışta tutması ve aynı zamanda yeni sürümle birlikte devam etmesi mümkün.

ASE Technology'nin daha önce AirPods için ortam ışığı sensörleri üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Bu teknolojinin sağlıkla ilgili bir takip sisteminin parçası olacağına inanılıyor.

Rapor, yeni AirPods'un dağıtıma çıkmaya hazır olduğunu gösteren bazı sızıntılara da sahip. Bu sızıntılarla birlikte AirPods 3 tasarımı gün yüzüne çıktı.

Sızdırılan tasarım AirPods Pro'nun tasarımına benzeyen önceki render sızıntılarıyla hemen hemen aynı çizgide yer alıyor. AirPods 3'ün daha kısa bir gövdeye sahip olacağı ve şirketin AirPods Pro'da gördüğümüze benzer şekilde değiştirilebilir kulak uçlarıyla geleceği anlaşılıyor.

Peki ya siz yılın sonuna doğru tanıtılması muhtemel olan AirPods 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple fiyattan indirim yapmak adına bazı özellikleri göz ardı edebilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!