AirPods 3 Sızıntılarından Yeni Kulaklık Geliştirildi

Apple'ın AirPods 3 sızıntıları uzun bir zamandır internette dolaşıyor. Yeni geliştirilen bir kulaklık ise ortada dolaşan sızıntılardan yola çıkılarak geliştirilmiş bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Bir YouTuber tarafından paylaşılan videoda yer verilen kulaklığın Apple'ın fiyatlandırmasına göre oldukça ucuz olduğu görülüyor ve Apple'ın beklenen kulaklığına dair ayrıntılı bilgi sunuyor.

AirPods 3 Sızıntılarından Sıfır Kulaklık Yapıldı

Apple yaklaşık üç hafta önce Spring Loaded etkinliğinde birkaç tanıtım yaptı. Bu tanıtıma dahil olan ürün ve hizmetler AirTag, iPhone 12 için yeni renk seçeneği, yeni iMac, iPad Pro ve Apple TV gibi ürün ve hizmetlerden oluştu.

Etkinlikte her ne kadar azımsanabilecek sayıda ürün ve hizmet tanıtılmamış olsa da AirPods 3 ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı gerçekleşmedi. Etkinlikte bir sonraki AirPods modeli ile ilgili herhangi bir bilgi aktarımında bulunulmamış olsa da kulaklıkla ilgili sızıntılar yayılmaya devam etti.

Bu hafta YouTube'da yayımlanan yeni bir videoda üçüncü nesil AirPods'un içerisinde bulunduğumuz yılın ilerleyen günlerinde piyasaya sunulduğundan nasıl görüneceğine dair kullanıcıları fikir sahibi yaptı. EverythingApplePro tarafından paylaşılan videoda tam olarak kullanıcıların beklediği bir çift AirPods klonuna yer verildi.

Kulaklık Air60 TWS olarak adlandırılıyor ve 45 dolar fiyat etiketi ile satılıyor. Kulaklık oldukça ayrıntılı bir biçimde tasarlandığından söz konusu kulaklığın AirPods 3 tasarımına göz atmak için büyük bir fırsat olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Videoyu paylaşan kişinin videoda belirttiği üzere AirPods 3 klonu çevrim içi ortamda sızdırılan kulaklığın görüntüleri ile eş değer görünüyor. Bu sızıntılar eğer doğruysa Air60 TWS'in üçüncü nesil AirPods ile aynı olması gerekiyor.

EverythingApplePro, video boyunca bu yılın başlarında AirPods 3'ün birçok özelliğini ortaya çıkaran sızıntıları vurguluyor. Bu sızıntılar, Apple'ın AirPods 3'te isteğe bağlı kulak ucu sunma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdi ancak üçüncü nesil AirPods klonu hiçbir şekilde kulak ucu sunmuyor.

Geçmişteki sızıntılar ayrıca AirPods 3'ün 150 ile 200 dolar aralığında bir fiyata satılacağını gösteriyor. İkinci nesil AirPods'un piyasaya sürülmesinin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçti. AirPods Pro'nun piyasaya sürülmesinden bu yanaysa yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Bütün bunlara bakılacak olursa Apple'ın üçüncü nesil kulaklığını piyasaya sürmesi an meselesi olabilir.