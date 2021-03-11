AirPods 3 Tasarımı Sızdırıldı: AirPods 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

AirPods 3 tasarımı gün yüzüne çıktı. Apple tarafından geliştirilen ve büyük bir kitlesi bulunan kablosuz kulaklık modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Yeni kablosuz kulaklık ile ilgili son gelen gelişmeleri bir araya getirdi.

AirPods 3 Tasarımı Ortaya Çıktı

Oldukça başarılı olan AirPods serisine bir yeni model daha eklenecek. Apple'ın milyarlarca dolar gelir elde etmeyi başardığı bu seri herkese hitap ediyor. Şirket, AirPods 3 olarak da bilinen üçüncü nesil AirPods'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Lansman öncesinde tedarikçilerin sunduğu yeni AirPods 3 render görselleri ortaya çıktı. Render görsellerinde sergilenen tasarım, muhtemelen herkesin satın alması için piyasaya sürülecek olan son sürüm olacak.

Sızdırılan tasarım AirPods Pro'nun tasarımına benzeyen önceki render sızıntılarıyla hemen hemen aynı çizgide yer alıyor. AirPods 3'ün daha kısa bir gövdeye sahip olacağı ve şirketin AirPods Pro'da gördüğümüze benzer şekilde değiştirilebilir kulak uçlarıyla geleceği anlaşılıyor.

Şirketin AirPods 3 ile birlikte ikinci nesil AirPods Pro'yu da piyasaya sürmesi bekleniyor. AirPods Pro 2'nin su geçirmezlik desteği de dahil olmak üzere bazı ek özelliklerle gelebileceği konuşulanlar arasında yer alıyor.

AirPods Pro 2 modelinin biri normal diğeri daha büyük olmak üzere iki farklı boyutta gelebileceğini gösteren raporlar da var. Apple kullanıcıları yeni kablosuz kulaklık modelinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. AirPods Pro 2'nin 2021'in ilk yarısında çıkacağı bildiriliyor.

Kablosuz kulaklıkların yanı sıra Apple, yeni iPad modellerini de piyasaya sürecek.

AirPods 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

23 Mart 2021'de AirPods 3'ün tanıtılacağı söyleniyor.

Apple, mevcut AirPods Pro'yu Ekim 2019'un sonunda piyasaya sürerken; ikinci nesil iPhone SE'yi ise Nisan 2020'de satışa çıkarmıştı. Aradan çok fazla zaman geçti ve yeni modellerin gelmesi beklenenler arasında yer alıyor. Apple'ın 2021 yılı için neler planladığını yakın zamanda göreceğiz.

Sizler AirPods 3 hakkında gelen sızıntıyı nasıl yorumluyorsunuz? Sizce gelen tasarım sızıntısı nasıl? Cihaz bu şekilde karşımıza çıkar ise alır mıydınız? Alt kısımda yer alan yorumlar bölümünen görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!