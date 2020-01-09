AirPods Alternatifi TicPods 2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple'ın kablosuz kulaklıklarına benzeyen TicPods 2 tanıtıldı. Gelin hep beraber TicPods 2'nin teknik özelliklerine ve fiyatına bakalım.

AirPods'a Yeni Rakip Geldi! TicPods 2 Duyuruldu

Açık bir tasarıma sahip olan TicPods 2, sadece 5 dakikalık şarjla bir saate kadar çalma süresi sunan hızlı şarj özelliğine sahip. Ticpods 2, ortamdaki gürültüleri yok etmek için bir adet mikrofon kullanıyor. Cihaz Qualcomm'un aptX Audio Encoder teknolojisine sahip. TicPods 2'de bulunan TicMotion sayesinde gelen çağrıyı başınızı iki defa sallayarak kabul edebilmektesiniz.

Kulaklıklar 30 mAh bataryaya sahip iken şarj kutusu 390 mAh batarya kapasitesine sahip. TicPods 2, kulakiçi kulaklıkların kendileriyle 4 saate kadar, şarj kutusu ile de 23 saate kadar kullanım vaad etmekte. 15 Ocak'ta yurt dışında satışa sunulacak olan TicPods 2'nin fiyatının 99 dolardan başlayacağı açıklandı.

99 dolar şu anki kur ile hesaplandığında 585 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. TicPods 2'nin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta. Ancak markanın Türkiye distribütörü olmadığı için büyük ihtimal ile Türkiye'de satışa sunulmayacak.

TicPods 2'yi nasıl buldunuz? Cihazın tasarımı sizce nasıl? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!