AirPods, Kablosuz Kulaklık Pazarında Yüzde 60'lık Paya Ulaştı

Şu sıralar tanıttığı yeni servislerinin heyecanını yaşayan Apple’a bir güzel haber de sevilen ürünü AirPods’tan geldi. Şirketin satış rekorları kıran kulak içi kablosuz kulaklığı, yüzde 60’lık pazar payına ulaştı.

Apple TV + adındaki online dizi ve film izleme platformu ile streaming yayın sektörüne hızlı bir giriş yapan Apple, halihazırda boy gösterdiği pazarlarda önemli başarılar yakalamaya devam ediyor.

Apple Watch ile akıllı saat pazarına hükmeden Cupertinolu firma, bir diğer giyilebilir ürünü AirPods ile Bluetooth kulaklık piyasasını da ele geçirdi.

Counterpoint Research ’ün raporuna göre AirPods, 2018’in son çeyreğinde kablosuz kulak içi kulaklık pazarında yüzde 60’lık bir paya ulaştı.

Raporda, JLab ve QCY gibi markaların piyasadaki etki gücünü artırmasıyla birlikte Apple’ın pazar payının olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. Buna rağmen AirPods’un kullanım kolaylığı ve taşınabilirlik konusundaki gibi avantajları sebebiyle birçok tüketici tarafından tercih edildiğini söyleyen Counterpoint Research, en önemli kriterin ise yüzde 41 ile ses kalitesi olduğunu belirtiyor.

AirPods’ların yanı sıra, en çok satanlar listesinde 150-200 dolar civarında fiyata sahip olan birinci sınıf kablosuz kulaklık modelleri de yer aldı. Jabra Elite Active 65t, Samsung Gear IconX ve Bose SoundSport Free, en çok satan modellerden bazıları.

Counterpoint Research, Apple’ın 2018’in dördüncü çeyreğinde 12.5 milyon adet AirPods sattığını söylüyor. Şirketin en karlı pazarı yüzde 24 ile Kuzey Amerika olurken, onu sırasıyla Çin ve Avrupa takip etti.

Apple’ın ardından en fazla kablosuz kulaklık satışı gerçekleştiren markalar ise Jabra ve Samsung oldu.

Apple, AirPods’un yeni versiyonunu geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Kablosuz şarj teknolojisi ile gelen AirPods 2, Hey Siri desteği ve daha hızlı Bluetooth bağlantısı gibi özelliklere sahip.