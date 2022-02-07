Airpods Max 2 ile İlgili İlk Bilgiler Ortaya Çıktı!

Apple’ın kulaklık modellerinden biri olan AirPods Max 2 ile ilgili detaylar oldukça sınırlı. Ancak Apple’ın aldığı yeni bir patent, şirketin yeni nesil AirPods Max ile ilgili planları konusunda kullanıcılara fikir veriyor.

Edinilen bilgilere göre; Cupertino merkezli şirket, dokunma hassasiyetine sahip yüzeylerde hareketlerin işlenmesiyle ilgili teknolojinin patentini almak için başvuruda bulundu. Dev teknoloji şirketi Apple’ın AirPods Max’in dokunma kontrolleriyle ilgili olarak daha önce en az üç patentinin daha olduğu da belirtildi.

AirPods Pro Max 2’de yer alacak dokunmatik kontroller sayesinde şarkıları değiştirmenin, Siri’yi aktif hale getirmenin ve kulaklıktaki sesi kontrol etmenin daha kolay hale geleceği öngörülüyor. AirPods Max’in mevcut versiyonunda bazı kontroller için Digital Crown kullanılıyor.

2020’nin sonlarında tanıtılan AirPods Max’in tasarım ekibi Casa BRUTUS isimli internet sitesine bir röportaj vermişti. Röportajda; AirPods Max için dokunmatik kontrol seçeneğinin test edildiğinden bahsedilmiş ancak tercihin Digital Crown’dan yana kullanıldığı söylenmişti. AirPods Max 2’de ise bu durum değişecek gibi duruyor.

Bilgiler Henüz Kesin Değil

Teknoloji devi Apple’ın AirPods Max’in yeni versiyonunu çıkarıp çıkarmayacağı ise halen belirsizliğini koruyan bir konu. 2021 yılında şirketin kulaklık için yeni renk seçenekleri sunacağı iddia edilse de, bu iddia gerçekliğini yitirmişti. Dolayısıyla AirPods Max 2 hakkında çıkan haberlerin doğruluğuna da güvenmek pek mantıklı değil.

Öte yandan Apple, AirPods Max 2 ile birlikte kullanıcılara kayıpsız ses desteği de sunabilir. Şirketin yeni nesil ile kulaklığa bir güç butonu eklemesi de AirPods Max’in düzgün şekilde kapanmasıyla ilgili sorunlara çözüm getirebilir.