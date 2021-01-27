AirPods Pro 2 Çıkış Tarihi Netleşiyor

AirPods Pro 2 çıkış tarihi merak ediliyor. AirPods Pro 2 ne zaman tanıtılacak? AirPods Pro 2 çıkış tarihi hakkında yepyeni bir iddia ortaya atıldı. İşte gelen rapor.

AirPods Pro 2 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Apple kullanıcıları yeni kablosuz kulaklık modelinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. AirPods Pro 2'nin 2021'in ilk yarısında çıkacağı bildiriliyor. Tayvan merkezli yonga üreticisi, NOR'un flash üretim hatlarını altı aylık süre boyunca neredeyse tam kapasite kullanımıyla çalıştıracağı söyleniyor. Rapor ayrıca AirPods Pro 2'nin şarj çantasının biraz farklı bir tasarıma sahip olacağını iddia ediyor. Şarj kutusunun nasıl bir tasarıma sahip olacağı bilinmezliğini koruyor.

Bloomberg’den Mark Gurman geçen Aralık ayında şunları söylemişti: "Yeni AirPods Pro için Apple, şu anda alttan dışarı çıkan kısa sapı ortadan kaldırarak kulaklıkları daha kompakt hale getirmeyi hedefliyor. Test aşamasındaki bir tasarım, Samsung, Amazon ve Google'ın en son tasarımlarına benzer şekilde, kullanıcının kulağını daha fazla dolduran daha yuvarlak bir şekle sahiptir."

Mark Gurman ayrıca, üçüncü nesil AirPod'ların AirPods Pro'nun mevcut tasarımına daha çok benzemek için bir tasarım revizyonu yapılacağını da bildirmişti.

AirPods Max Türkiye'de

AirPods Max modeli geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. AirPods Max Türkiye fiyatı 5.699 TL olarak açıklanmıştı.

Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan AirPods Max yüksek ses kalitesini sektör lideri Aktif Gürültü Engelleme teknolojisiyle buluşturarak eşi benzeri olmayan bir dinleme deneyimine ev sahipliği yapıyor. AirPods Max, istenmeyen dış sesleri engellemek için toplam altı adet dış kısım mikrofonunu kullanarak çevrenizdeki gürültüyü tespit ederken iki adet iç kısım mikrofonu duyduğunuz sesleri ölçüyor.

AirPods Max'te ayrıca ses seviyesini, müzik çalmayı, Siri'yi etkinleştirmek ve daha fazlasını kontrol etmek için kullanılabilen bir Digital Crown var. Mükemmel ses kalitesi sunmak için AirPods Max, derin bas sağlayan 40 mm özel dinamik sürücüye sahip. Apple, AirPods Max'in tek bir şarjla 20 saate kadar yüksek kaliteli ses sağlayabileceğini söylüyor.

Hüzmeleme teknolojisine sahip mikrofonlar, telefon görüşmelerinde sesinizin yalıtılmasına yardımcı oluyor. Böylece rüzgarlı koşullarda bile sesiniz net bir şekilde duyulabiliyor. AirPods Max'te H1 çipi bulunuyor.