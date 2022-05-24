AirPods Pro 2'nin Lightning Kablosuyla Gelmesi Bekleniyor

Apple'ın AirPods Pro'su ilk olarak 2019 yılının Ekim ayında piyasaya sürüldü ve görünüşe göre nihayet ikinci nesil bir güncellemenin yayınlanmasına yaklaşıyoruz. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo bugün AirPods Pro 2'nin yılın ikinci yarısında seri üretime girmesinin beklendiğini ancak kablosunda bir değişiklik umut edenler için kötü haberleri olduğunu bildirdi. Hatırlarsanız Apple'ın USB-C kabloya geçebileceği iddiaları geçtiğimiz haftalarda gündemi meşgul etmişti ancak görünen o ki bunun için daha fazla beklememiz gerekecek.

Twitter üzerinden attığı yeni tweet'te Kuo, AirPods Pro 2'nin seri üretiminin bu yılın ikinci yarısında başlamasını beklediğini açıkladı. İlginç bir şekilde AirPods Pro 2'nin Vietnam'da üretileceğini ve Apple'ın Çin'e olan bağımlılığının azaltmanın ilk adımı olduğunu da belirtiyor. Bu haber, Wall Street Journal'ın hafta sonu Apple'ın bazı tedarikçilerine üretimi Çin'den Vietnam ve Hindistan'daki merkezlere kaydırmak istediğini bildirmesinin ardından geldi.

Kuo, Apple'ın AirPods Pro 2 için üretimi Çin'den Vietnam'a kaydırma kararının, ürünün "nispeten karmaşık olmayan tedarik zincirine ve Vietnam'ın daha iyi üretim ortamına" bağlanabileceğini söylüyor.

AirPods Pro 2 Hakkında Bilinenler

Şu anda AirPods Pro hem Çin'de hem de Vietnam'da üretilip montajlanıyor ancak Kuo, Vietnam'a geçişin bu yıl AirPods Pro 2 ile daha yüksek bir oranda devam edeceğine inanıyor gibi görünüyor. Apple'ın, sürecin “Yeni Ürün Tanıtımı” aşamasında Çin'de AirPods Pro 2 üretimini test etmesi ve mükemmelleştirmesi bekleniyor.

Beklenebilecek özellikler ve değişiklikler açısından Kuo, AirPods Pro 2 şarj kutusunun şarj için hâlâ bir Lightning bağlantı noktasına sahip olacağını ve bu yıl USB-C'ye geçiş için umutların suya düşeceğini bekliyor. Maalesef Apple, AirPods Pro'yu USB-C şarja geçirene kadar bizi biraz daha bekletecek gibi görünüyor. Kuo'nun tahmini gerçekleşirse bu yıl piyasaya sürmesi beklenen AirPods Pro 2 Lightning şarj özelliğine sahip olacak.