Apple AirPods Pro 2 Ne Zaman Çıkacak?

DigiTimes raporuna göre, Apple 2021’nin ikinci yarısında AirPods Pro 2. nesil modelini piyasaya sürecek. Apple AirPods Pro 2 üretiminin bir kısmının Vietnam’daki Inventec Appliances tarafından gerçekleşmesi beklenirken, Luxshare ve GoerTek tedarik zincirinin parçası olacak.

AirPods 3 de Geliyor!

Rapor ayrıca Apple’ın 2021 ilk yarısında üçüncü nesil AirPods’u piyasaya süreceğini iddia ediyor. AirPods Pro’ya benzer form faktörüne sahip olacağı söylentisi var ancak fiyatı yükseltmemek adına Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğinin olmayacağı tahmin ediliyor. Bu, güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun iddiasıyla örtüşüyor. İkinci nesil AirPods Pro’nun başka bir deyişle AirPods Pro 2'nin hangi yeni özellikler sunacağı konusunda netlik yok. Söylentiler, Apple’ın daha iyi sağlık takibi için AirPods’da kalp atış hızını izleyebilecek bazı yeni sağlık sensörlerini kullanacağını öne sürüyor ancak bunu doğrulayan somut bir kanıt yok.

AirPods Pro Lite Hiç Gelmeyebilir

Apple’ın ayrıca mevcut ikinci nesilden üste konumlandıracağı bir modeli de (AirPods Pro Lite) çıkarmaya hazırlandığına dair söylentiler var. AirPods ancak AirPods Pro’nun altında kalacak modele dair son zamanlarda herhangi bir sızıntı gerçekleşmedi.

AirPods ve AirPods Pro Fiyatı Düşebilir

Apple’ın iPhone 12’yi piyasaya sürmesiyle birlikte AirPods ve AirPods Pro modellerinde fiyat indirimine gitmesi bekleniyor. Yakın zamanda sunulan Okula Dönüş kampanyasına benzer bir fırsat sunabilir. AirPods 3, AirPods Pro 2 veya AirPods Pro Lite modelleerini beklemek istemiyor, AirPods ile AirPods Pro arasında kararsız kaldıysanız, AirPods Pro vs AirPods karşılaştırması yazımıza göz atabilirsiniz.