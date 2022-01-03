AirPods Pro 2 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

AirPods Pro 2 özellikleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Apple ürünlerine ilişkin gerçekleştirdiği analizler ile dünya genelinde tanınan Ming-Chi Kuo, teknoloji devinin üzerinde çalıştığı kablosuz kulaklık modeline dair oldukça önemli bilgiler paylaştı.

AirPods Pro 2 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından geliştirilmekte olan AirPods Pro 2 isimli yeni kablosuz kulaklık modeline ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. Apple analisti Ming-Chi Kuo, söz konusu ürünün iki yeni özellik ile birlikte geleceğini açıkladı.

Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2 isimli yeni kablosuz kulaklık modelinin Apple Lossless Audio Codec (ALAC) teknolojisini destekleyeceğini ve şarj kutusunun ses çıkarma özelliğine sahip olacağını ileri sürdü.

Orijinal ses dosyasında yer alan tüm verileri koruyan ve daha yüksek kaliteli ses sunan bir dosya sıkıştırma biçimi olan kayıpsız ses teknolojisine sahip bir AirPods modeli bulunmuyor. Yüksek fiyat etiketi ile dikkat çeken AirPods Max dahil tüm AirPods ürünleri sesi iletmek için Bluetooth'u kullanır. Bu, cihazları kayba neden olan ses sıkıştırma biçimi Advanced Audio Codec'i (AAC) kullanmak ile sınırlar.

Şu anda Apple Music ve diğer platformlarda kayıpsız ses teknolojisinden yararlanabilen Apple cihazları yalnızca iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K ve Apple HomePod'dur. Kayıpsız ses teknolojisinin dezavantajları arasında dosyaların cihazlarda daha fazla yer kaplaması ve çevrim içi ortamda mobil veriyi daha hızlı tüketmesi yer alıyor.

AirPods Pro 2, ALAC isimli teknolojiyi desteklerse, ABD merkezli teknoloji devinin Bluetooth'u terk etmesi ve teknolojinin beraberinde getirdiği bazı engelleri aşması gerekecek. What Hi-Fi dergisinin Apple'ın akustikten sorumlu başkan yardımcısı Gary Geaves ile yaptığı son röportaj esnasında Bluetooth'un sınırlamaları da yer aldı.

Şirketin Bluetooth teknolojisinden en iyi şekilde yararlanmak için çok çalışması gerektiğini belirten Geaves, daha fazla bant genişliğinin ideal olabileceğini ifade etti. Graves tarafından söylenen bu söz, yeni kablosuz kulaklık modeline dair potansiyel bir ipucu olarak nitelendirildi.

Kuo, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın AirPods Pro 2 modelinin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde satışa sunulacağını ileri sürdü.

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