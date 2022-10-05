AirPods Pro 2, Pil Değiştirme Hatasıyla Gündemde

Apple'ın yeni ürünleri bir bir hatalarıyla gündeme geliyor ve bugün ise AirPods Pro 2'lerin "pili yakında değiştirin" hatası ortaya çıktı. İşte detaylar!

AirPods Pro 2, Pil Değiştirme Hatasıyla Gündemde
Barış Bulut
Barış Bulut -

Apple, AirPods Pro 2 kablosuz kulaklıklarının merakla beklenen ikinci neslini kısa süre önce duyurmuştu ancak iPhone 14 serisine benzer şekilde, yeni kulaklıklarının bile piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra hatalarla karşı karşıya olduğu görülüyor.

Bazı kullanıcılar Find My uygulamasında pil değiştirme bildirimlerini tetikleyen bir hatadan şikayet ediyor. Bu hata, AirPods Pro kulaklıkların veya MagSafe Şarj Kutusunun pili azaldığında yakındaki cihazları etkiliyor. Bilmeyenler için AirPods Pro 2, her zaman pil seviyelerini paylaşmak için U1 çipine ait olan Find My özelliği ile geliyor.

AirPods Pro 2, Pil Değiştirme Hatasıyla Gündemde

AirPods Pro 2 "Pili Yakında Değiştirin" Hatası Giderek Artıyor

Bu nedenle ikinci nesil AirPods Pro'daki bu yeni özelliğin bu yeni hatanın nedeni olması muhtemel. Bildirime bakıldığında, kullanıcılardan "pili yakında değiştirmeleri" isteniyor. Bununla birlikte daha da ilginci AirPods Pro'daki pilleri değiştirmek teknik olarak mümkün değil ve yalnızca cihazı şarj etmek yeterli.

Özellikle gelen bildirimler, pili neredeyse boşaldığında ve değiştirilmesi gerektiğinde AirTag için kullanılana benzer görünüyor. Yani Find My uygulamasının AirPods Pro 2'yi AirTag ile karıştırıyor olma ihtimali de var. Bu nedenle kullanıcıların yeni ikinci nesil AirPods Pro'larının hatalı bir ürün olduğu konusunda endişelenmelerine gerek yok.

Apple AirPods Pro 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
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Apple AirPods Pro 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Zengin ses deneyimi sunmak amacıyla özel olarak tasarlanan AirPods Pro 2, Apple'ın çıkardığı son teknoloji özellikleri içerisinde barındırıyor.

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