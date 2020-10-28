AirPods Pro 2 ve AirPods 3 Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Apple tarafındaki en başarılı ürün gruplarından birisi olan AirPods modelleri, şu sıralar şirkete bağlı çalışan mühendislerin takvimini yoğun bir şekilde işgal ediyor gibi gözüküyor. Bazı yeni sızıntılarla birlikte AirPods Pro 2 ve AirPods 3 tanıtım tarihi ortaya çıkmış olabilir.

AirPods Pro 2 ve AirPods 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

İlk nesil AirPods Aralık 2016'da satışa sunulmuştu ve ikinci nesil model ise Mart 2019'da tüketicilerle buluştu. Bu noktada beklentiler, üçüncü nesil AirPods'un yakın bir zamanda satışa sunulacağı yönünde ve sızıntılar da yeni modelin AirPods Pro'ya benzer, yenilenmiş bir tasarım ile kutudan çıkacağını işaret ediyor.

Tabii bu noktada aktif gürültü engelleyici gibi özelliklerin beklenmediğini söyleyelim ancak yenilenmiş tasarımla birlikte artan pil ömrü oldukça mümkün gözüküyor. Ayrıca yeni modelde yeni bir yonga seti kullanılacağı da söyleniyor ki, bu daha iyi ses performansı ve daha düşük gecikme süreleri anlamına geliyor. Yeni bir sızıntıya göre AirPods 3'ün tanıtım tarihi Mart 2021 olacak.

Buna ek olarak AirPods Pro'nun da yenileme çalışmalarına dahil olduğunu sık sık duyuyoruz. Bu noktada Pro'nun da daha kompakt bir tasarıma sahip olabileceği ifade ediliyor ancak teknik özellikler tarafında neler beklememiz gerektiğinden, yenilenmiş yonga seti dışında, pek de emin değiliz. Aynı sızıntıya göre AirPods Pro 2'nin tanıtım tarihi Eylül 2021 olacak.

Bu süreçte yeni modellerde ses performansı, batarya ömrü, gecikme süresi, eşleşme süresi gibi detaylarda iyileştirmeler görmeyi bekliyoruz ancak en kesin bilgiler için bir süre daha beklememiz gerekecektir. Bu süreçte yeni gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz. Eğer yeni modelleri beklemek istemiyorsanız ve yakında yeni bir AirPods alacaksanız, nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattığımız yazımıza hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Peki siz AirPods Pro 2 ve AirPods 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu modelleri beklemek mantıklı bir adım mı olur yoksa pek de yenilik sunmayacaklar mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.