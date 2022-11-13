AirPods Pro Amazon'da İndirime Girdi

Apple'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü 2. nesil AirPods Pro, üzerinden az bir zaman geçmesine rağmen Amazon'da indirime girdi.

Normal fiyatı 5.399 TL olan cihaz, Amazon'da 4.945 TL'den satılıyor. Uygun fiyatlı AirPods Pro'yu kaçırmak istemiyorsanız buraya tıklayarak Amazon'un satış sayfasına ulaşabilirsiniz.

2. Nesil AirPods Pro Özellikleri

İlk neslin fazlasıyla sevilmesinin ardından Apple, kısa süre sonra yeni AirPods Pro'lar üzerinde çalışmaya başladı. 23 Ekim'de satışa sunulan cihaz, yeni getirdiği birçok özelliğiyle sektörde fark yaratmayı başardı.

Yeni tasarıma sahip şarj kutusuyla sunulan 2. nesil AirPods Pro, MagSafe ile de şarj olabiliyor. Tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi sunan cihaz, MagSafe Şarj Kutusu ile birlikte 30 saate kadar kullanım imkanı veriyor.

İletişimini son teknoloji Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantı ile sağlayan AirPods Pro, müzik dinlerken fark yaratan Aktif Gürültü Engelleme, dinamik aralıklı özel amplifikatör, Adaptif EQ ve dinamik kafa izleme özellikli kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliklerine sahip.

Dokunmatik olarak kontrol edilebilen kulaklıklar, gücünü Apple H2 kulaklık çipinden alıyor. Aynı zamanda IPX4 ile tere ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan ikinci nesil AirPods Pro, iPhone 6S ve sonrasındaki telefonlarla uyumlu.