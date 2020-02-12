AirPods Pro Lite Geliyor Olabilir! İşte İddia

Apple, yeni bir kablosuz kulaklık modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Gelen söylentiler doğru çıkar ise AirPods Pro Lite çok kısa süre içerisinde kullanıcıların beğenisine sunuılacak.

AirPods Pro Lite Geliyor İddiası

Digitimes tarafından yapılan açıklamalarda Apple yeyeni bir kablosuz kulaklık modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. AirPods Pro'nun düşük maliyetli bir sürümü olması beklenen AirPods Pro Lite'ın çok yakında tanıtılacağı konuşulmakta. Apple tarafından henüz konu ile ilgili açıklama gelmedi.

Apple Analisti Ming-Chi Kuo, ABD’li şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyat tahminini yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede indirdiğini duyurmuştu. Bunun en önemli etkeni ise Corona virüsü olarak gösterilmişti. AirPods Pro'nun sevkiyatının da virüs nedeniyle düştüğü söylenmekte.

AirPods ve AirPods Pro'ya ek olarak, Apple'ın 2020'de piyasaya sürülebilecek üst düzey bir kulak üstü kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda AirPods Pro'yu AirPods'un halefi olarak değil, ayrı bir seri olarak görmelisiniz gerekiyor demişti. Bu açıklama farklı bir kablosuz kulaklık modelinin geleceğine işaret olarak yorumlanmıştı.

Apple'ın gelecekte atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.