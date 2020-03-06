AirPods Pro Lite için Müthiş İddia

Apple'ın uygun fiyatlı AirPods modeli çok yakında karşımıza çıkacak. AirPods Pro Lite hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Kullanıcıların merakla beklediği kablosuz kulaklık modeli için üretim süreci başlıyor.

AirPods Pro Lite Üretimi Başlıyor

Yaklaşık 1 ay önce AirPods Pro Lite'ın geleceği ancak Corona virüsü nedeniyle gecikmelerin yaşanabileceği söylenmekteydi. Digitimes tarafından gelen sızıntıya göre, giriş seviyesi AirPods Pro modelinin üretimine ilk çeyreğin sonu ile ikinci çeyreğin başlangıcı arasında başlanılacak. Bu da demek oluyor ki uygun fiyatlı AirPods Pro modelinin üretimine bu ayın sonunda başlanılabilir.

Apple'ın yeni kablosuz kulaklık modelini ne zaman tanıtacağı hakkında herhangi bir sızıntı ne yazık ki bulunmuyor. Söylentilere göre Apple, bahar aylarında yepyeni bir lansman düzenleyecek ve yeni ürünlerini tanıtacak.

AirPods ve AirPods Pro'ya ek olarak, Apple'ın 2020'de piyasaya sürülebilecek üst düzey bir kulak üstü kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda AirPods Pro'yu AirPods'un halefi olarak değil, ayrı bir seri olarak görmelisiniz gerekiyor demişti. Bu açıklama farklı bir kablosuz kulaklık modelinin geleceğine işaret olarak yorumlanmıştı.

Uygun fiyatlı iPhone modelinin de Mart 2020 tarihinde resmi olarak duyurulacağı iddia ediliyor Corona virüsünün Apple'ın planlarını nasıl etkilediği bilinmiyor. Apple kulaklık ile iPhone modelini bir arada da tanıtabilir.

AirPods Pro Lite hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!