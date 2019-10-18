AirPods Pro'nun Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Apple'ın yeni kablosuz kulaklık modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Gürültü engelleyici ile gelecek olan AirPods Pro'nun tanıtım tarihi sızdırıldı. Gelin hep beraber yeni AirPods modeli hakkında gelen sızıntılara yakından bakalım.

iOS 13.2 beta güncellemesi ile ilk defa karşımıza çıkan yeni AirPods modeli sızıntılara göre 260 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Apple'ın şu an ki AirPods'ları ile görüşme yapılırken dışarıdaki sesler duyulabiliyor. Kullanıcıların uzun zamandır şikayet ettiği bu durum yeni kablosuz kulaklık modeli ile çözülecek.

AirPods Pro'nun kutusu yuvarlak bir tasarıma sahip olacak. China Economic Daily isimli internet sitesinin yayınladığı rapora göre yeni AirPods modeli Ekim ayının sonlarına doğru tanıtılacak. Geçtiğimiz günlerde SlashLeaks tarafından render görselleri sızan yeni AirPods modeli B298 model koduna sahip olacak. Yeni AirPods modeli suya karşı dayanıklı olacak. Kullanıcılar yüzme gibi aktiviteleri yaparken müzik dinleyebilecek.

Hemen aşağıdan yeni AirPods modelinin nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Yeni AirPods'lar hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Yeni AirPods'lar Böyle Görünebilir

Yeni AirPods'lar hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!