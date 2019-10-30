AirPods Pro'nun Uçlarının Fiyatını Duyan Şaşırıyor

Apple'ın geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız tanıttığı AirPods Pro modelinin uçlarının fiyatı ortaya çıktı. Apple, sessiz sedasız yaptığı duyuruda AirPods Pro'nun büyük, orta ve küçük olmak üzere üç farklı uç ile beraber kutudan çıktığını söylemişti. Bugün ise bu uçlarının fiyatı ortaya çıktı.

Yurt dışında satışa sunulan AirPods Pro modelini satın alan kullanıcılar Apple'a kulaklık uçlarını kaybettiklerinde ne yapacaklarını sordular. Apple kulaklık uçlarının ayrıca satın alınabileceğini söyledi. AirPods Pro'nun uçlarının 4 dolar olduğunu açıklayan Apple, uyguladığı fiyat politikası ile kullanıcılardan tam not almayı başardı.

Kullanıcılar kulaklık uçlarının 4 dolardan satın alınabileceğini öğrendiklerinde mutlu oldular. Sosyal medya hesapları üzerinden kulaklık uçlarının fiyatarını paylaşan kullanıcılar, fiyatın gayet ucuz olduğunu dile getirmekte. AirPods Pro'nun uçlarının kaç TL'den ülkemizde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. 4 dolar şu anki kur ile hesapladığımızda 22.97 TL'ye tekabül etmekte.

Apple geçtiğimiz günlerde AirPods Pro'nun satış fiyatının 1.899,00 TL olduğunu açıklamıştı. AirPods Pro hakkındaki tüm bilgilere hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.