AirPods PRO'nun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Apple'ın kablosuz kulaklık modeli AirPods'un yeni versiyonu AirPods PRO yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak henüz bu tanıtım gerçekleşmeden cihazın şarj ünitesi olan kutusunun fotoğrafları ortaya çıktı.

Apple kullanıcılarının göz bebeği olan AirPods hem kullanım kolaylığı hem de ergonomik tasarımı ile tüm kullanıcıların göz bebeği oluyor. Apple ise bu ilgiyi AirPods'un yeni modeli ile besleyecek. Geçtiğimiz haftalarda Ekim ayı bitmeden tanıtılması beklenen yeni AirPods'un hakkında birkaç şey öğrenmiştik. Ancak bu seferki görüntü daha net izler taşıyor.

Resimde yeni AirPods'un daha farklı bir kutuya sahip olacağını görüyoruz. Kutu içerisindeki delikler cihazın şarj olabilmesi için modeline göre şekillendirilmiş. Resimdeki mavi etiketler koruyucu olarak yerleştirilmiş. Cihaz menteşesinin hemen altında, mavi etiketin üstünde dikdörtgen beyaz etikette ise "Designed in California, Assembled in China (Kaliforniya'da tasarlandı, Çin'de bir araya getirildi)" yazdığı düşünülüyor. Resim net olmasa da dikkatli baktığımızda bunun doğru olabileceğini görüyoruz.

AirPods PRO'nun Ekim ayı bitmeden tanıtılması bekleniyor. Fiyatı hakkında ise net bir açıklama yok. Ancak cihazın fiyatının 260 Dolar veya üzerinde olması bekleniyor. Bu da ülkemize 1500TL üzeri bir fiyat ile gireceğini gösteriyor. Aynı zamanda AirPods PRO'nun suya dayanıklı olacağı da gelen bilgiler arasında. Bakalım AirPods PRO ne zaman tanıtılacak?