AirPods Pro Rakibi Samsung Galaxy Buds+ Yolda!

Ortaya atılan yeni iddialara göre Samsung, AirPods Pro rakibi yeni nesil kablosuz kulaklık modeli üzerinde çalışıyor. Galaxy Buds Plus olarak isimlendirilmesi beklenen modelle ilgili bilinenler haberimizde.

Samsung Galaxy Buds+ Özellikleri

Evleaks olarak da bilinen Evan Blass, güvenilir ve önemli sızıntıları ile tanınıyor. Evleaks tarafından paylaşılan yeni detaylara göre Samsung, Galaxy Buds modelinin üzerine kurulu AirPods Pro rakibi bi rmodel üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte Blass'a göre yeni model Galaxy Buds+ olarak adlandırılacak.

Aktif gürültü engelleyici ile gelmesi oldukça mümkün olan Galaxy Buds+ modelinin haliyle standart modele göre daha pahalı bir yapıya sahip olacağını söyleyebiliriz. Tam kablosuz kulaklık pazarının son aylardaki yönelimi göz önüne alındığında atılacak adımlar pek de şaşırtıcı değil.

Yeni modelin teknik detayları, tasarımı ya da fiyat bilgisi elimizde bulunmasa da, Şubat 2020 tarihinde Galaxy S11 ailesi ile tanıtılmasını bekleyebiliriz.