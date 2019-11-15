AirPods Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Fiyatı

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni kablosuz kulaklık modeli olan AirPods Pro, ülkemizde satışa çıktı. AirPods Pro'nun Türkiye fiyatını ve özelliklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin hep beraber AirPods Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

AirPods Pro, aktif gürültü engelleme özelliği ile beraber geliyor. Çevrenizdeki sesleri duyabilmeniz için şeffaf mod özelliği bulunmakta. Bu moda geçiş sağladığınızda dışarıdaki sesleri rahatlıkla duyabilmektsiniz. Üç adet esnek slikon ucu ile beraber kutudan çıkan AirPods Pro, H1 yonga setinden güç almakta.

Apple'ın yeni kablosuz kulaklığında iç gürültü engelleme mikrofonu yer almakta. Bu mikrofon istenmeyen seslere karşı kulağınızın içini dinliyor ve anti gürültü ile ortadan kaldırıyor. Adaptif EQ ise tutarlı ve zengin bir dinleme deneyimi sunan AirPods Pro, müziği kulağınıza uygun bir biçimde otomatik olarak ayarlıyor. İçi konik tasarımlı uçlar sayesinde AirPods Pro kulağınıza rahatça oturmakta.

AirPods Pro Türkiye Fiyatı

AirPods Pro'nun Türkiye fiyatının 1.899 TL olduğu açıklandı. AirPods Pro'yu satın almak isterseniz Apple.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Hemen aşağıda Apple'ın AirPods Pro için yayınlamış olduğu videoya ulaşabilirsiniz.