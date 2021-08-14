AirPods'a Solunum Hızını Takip Etme Özelliği Geliyor

Yeni Apple araştırması, AirPods'un solunum hızını takip etmek için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Apple, Cornell Üniversitesi ile yaptığı ortaklık sayesinde AirPods'lardaki mikrofon aracılığıyla kullanıcının solunum hızını ölçmek istiyor.

Apple ve Cornell Üniversitesi, bu hafta araştırmacıların AirPods ve AirPods Pro gibi giyilebilir mikrofonlardan elde edilen nefes sesini kullanarak solunum hızını nasıl tahmin edebileceklerini vurgulayan yeni bir araştırma yayınladı.

Makale, Apple ve Cornell Üniversitesi araştırmacıları tarafından yayınlandı ve ilk olarak MyHealthyApple tarafından fark edildi.

Apple makalede, solunum hızının genel sağlık ve zindeliği değerlendirmek için kullanılan klinik bir ölçüm olduğunu açıklıyor. Bu hız, egzersiz ve kronik akut hastalık dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Geleneksel olarak hastaların solunum hızı testleri ve analizleri için sağlık kuruluşlarını ziyaret etmeleri gerekir, ancak Apple ve Cornell Üniversitesinde yapılan araştırma, uzaktan tahmin etmenin bir yolunu keşfetmeyi amaçlıyor.

AirPods solunum hızını takip etmede kullanılabilir mi?

Araştırmada Apple ve Cornell araştırmacıları, sağlıklı yetişkinlerde fiziksel efordan sonra elde edilen kısa ses segmentlerini kullanarak bir kişinin solunum hızını tahmin etmek için model odaklı bir teknoloji kullandı. Veriler yorucu egzersiz öncesinde ve sonrasında mikrofon özellikli, yakın bölge kulaklıkları kullanan 21 kişiden toplandı.

Çalışma, bu sesin solunum hızını "pasif olarak tahmin etmek için geçerli bir sinyal" olabileceğini ve aynı zamanda geleneksel sağlık hizmetlerine kıyasla bunu yapmanın daha uygun maliyetli bir yolu olduğunu buldu. Apple ve Cornell Üniversitesinin ortak makalesi şöyle:

Solunum hızı, sesli olarak algılanan inhalasyonları ve ekshalasyonları sayarak manuel olarak not edildi. Mel-filterbank enerjilerini işlemek, değişen arka plan gürültü koşullarında solunum hızını tahmin etmek ve ağır solunumu (dakikada 25'ten fazla nefes) tahmin etmek için evrişimli katmanlara sahip çok görevli bir Uzun-Kısa Süreli Bellek (LSTM) ağı uygulandı. Çoklu görev modeli, hem sınıflandırma hem de regresyon görevlerini yerine getirir ve kayıp fonksiyonlarının bir karışımını kullanır.

Araştırma, Apple'ın gelecek yıl en kısa sürede AirPods Pro'ya yeni sağlık izleme yetenekleri eklemeyi planladığına dair söylentilerin ortaya çıkmasıyla merak uyandırıyor. Gelecek yılki AirPods Pro güncellemesinin, yerleşik fitness takibini etkinleştirmek için yeni sensörler getirmesi bekleniyor. Apple Yönetici Yardımcısı Kevin Lynch Haziran ayında yaptığı bir röportajda, sağlık takibi için "farklı verileri derlemek" amacıyla AirPods'u kullanma olasılığından bahsetti.