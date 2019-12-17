AirPods'un Ucuzu Realme Buds Air Özellikleriyle Şaşırtıyor

AirPods’un sadece tasarımını değil özelliklerini de taşıyan Realme Buds Air tanıtıldı. Süper ucuz fiyatıyla öne çıkan Realme Buds Air’ın özellikleri haberimizde.

Apple’ın tamamen kablosuz kulaklığı AirPods’dan sonra bir sürü model çıktı. Samsung, Huawei, Xiaomi gibi büyüklerin yanında Realme gibi daha az tanınan üreticiler AirPods’u anımsatan veya direk AirPods diyeceğimiz tam kablosuz kulaklıklarla karşımıza çıktı. Bugün Hindistan New Delhi’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan Realme Buds Air bu kategoride yeni ürünlerden biri.

Realme Buds Air Özellikleri

Tasarımıyla -gerek kulaklıklar gerekse de kablosuz şarj kutusu- AirPods’un aynısı olan Realme Buds Air’ı farklı kılan süper agresif fiyatının dışında AirPods’un öne çıkan/sevilen özelliklerini de taşıması. Örneğin, şarj kutusunu açtığınızda kulaklık otomatik olarak bağlanıyor. Google Fast Pair desteğiyle hiç çaba sarf etmeden anında bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Kulaklığın içindeki özelleştirilen R1 çipi Bluetooth 5.0 üzerinden süper düşük gecikmeyi destekliyor. Ayrıca ses gecikmesini 120ms’ye düşürdüğü iddiaa edilen Oyun Modu da bulunuyor. Her kulaklıkta iki mikrofon mevcut. Biri aramalar için diğeri ise aramalarda gürültüyü kesmek için. Ayrıca sesin daha net olmasını sağlayan 12mm’lik bas güçlendiricisi mevcut. Bunlar dışında AirdPods’taki gibi kulaklığın bir tanesini çıkardığınızda çalan müzik, ses otomatik olarak duruyor. Çalma/duraklatma, sesli asistanı açma, aramaları yanıtlama gibi işlemler dokunmatik kontrolle gerçekleştiriliyor. Pil tarafında kulaklığın kendisi 3 saat, kutunun içindeki bataryayla birlikte 17 saat oynatma/çalma süresi sunuyor.

Realme Buds Air Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Beyaz, sarı ve siyah renkleriyle gelen Realme Buds Air, 56 dolar fiyat etiketiyle şu anda Flipkart ve Realme’nin web sitesi üzerinden satışta. 23 Aralık’ta da çıkış yapacak. Realme markalı Qi Wireless Charger ürünü de çok yakında satışa sunulacak.