AirPods Yazılım Güncellemeleri Artık Daha Kolay

Üstün ses kalitesi ve performansı ile Apple AirPods, müzik dinlemenin ve video izlemenin en keyifli halini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Bu noktada, AirPods pek çok model ve fiyat aralığı ile potansiyel müşterilerinin karşısına çıkmayı sürdürüyor ve oldukça geniş bir kitle tarafından ise çok severek kullanılıyor. Ancak bu cihazların yazılım güncellemesi işlemi söz konusu olduğunda, kullanıcıların bu durumu birazcık kafa karıştırıcı bulduğu gözlemleniyor.

AirPods ürün yazılımı güncelleme işlemi, yeni bir ürün yazılımı indirmenin manuel bir yolu veya hatta güncellemenin ilerleyişine ilişkin herhangi bir gösterge olmadığı için güncelleme sürecini zorlaştırmakta. Birçok kullanıcının canını sıkan bu durumu nihayet bir çözüme kavuşturacak olan çözüm ise artık yolda: MacOS Monterey 12.3

Perşembe günü geliştiriciler için piyasaya sürülen macOS Monterey 12.3 betada, AirPods ürün yazılımını güncelleyen bir modüle sahip olduğu ortaya çıktı. AirPods kullanıcıları için oldukça iyi bir gelişme olan bu yeni modül, artık yazılım güncellemesinin çok daha kolay bir şekilde yüklenmesini mümkün kılacak.

AirPods Yazılım Güncellemeri Artık Mac Üzerinden Yapılabilecek

Bilindiği üzere AirPods güncellemeleri önceden yalnızca bir iPhone veya iPad üzerinden yapılabiliyordu. 9to5Mac’te paylaşılan bilgiye göre, artık AirPods Pro’yu, macOS Monterey 12.3 beta çalıştıran bir Mac kullanarak son üretici yazılımı sürümüne başarıyla güncellenmek mümkün.

Apple’ın kablosuz kulaklıklarını, Mac kullanarak güncelleyebilmesi, özellikle iPhone ya da iPad gibi iOS aygıtı olmayıp yalnızca Mac’i olanlar için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Bu noktada, oldukça pratik bir işlem haline gelecek olan söz konusu güncelleme yüklemesi için Apple kulaklıkların, bluetooth aracılığıyla bir Mac’e bağlanması yeterli. Cihazın bir güç kaynağına bağlı olması da bu süreci hızlandırıyor.