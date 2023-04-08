Yeni AirPods'larda Bulunacak Bir Özellik Daha Ortaya Çıktı

Apple AirPods'un ses kalitesi, zengin bas ve net tiz sesleriyle genel olarak iyi kabul ediliyor. Kulaklıklarda, ses kalitesini artıran ve Apple aygıtlarıyla sorunsuz bir bağlantı sağlayan özel tasarım bir çip kullanılıyor. Ayrıca kulaklıklar, arka plan gürültüsünü azaltan ve telefon görüşmeleri ve sesli komutlar sırasında ses netliğini artıran özel mikrofonlarına sahip. AirPods ayrıca optimum ses kalitesi için müziği kullanıcının kulak şekline göre otomatik olarak ayarlayan uyarlanabilir bir ekolayzerle de müzik dinlemeyi sevenlere benzersiz bir deneyim sağlıyor. Şirket şimdi ise gelecekteki AirPods'lar için yeni yükseltmeler üzerinde çalışma sürecine başladı ve son patent şirketin bu konudaki planlarını ortaya koyuyor.

IT Home'un 8 Nisan tarihli haberine göre Apple, Amerika Birleşik Devletleri Ticari Marka ve Patent Ofisi'nden (USPTO) "Sanal Dinleme Ortamının Ölçümü" için teknik bir patent aldı. Patent, kulaklıkların akustiğini farklı ortamlara göre dinamik olarak ayarlayarak kullanıcıların dinleme deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Yeni AirPods Patenti Özelliği Nasıl Tanımlıyor?

Patent açıklaması, kullanıcıların ses veya video içeriğini arabada, çimenlerde, sınıfta, trende veya oturma odası gibi çeşitli ortamlarda dinleyebilecekleri senaryoları özetliyor.

Apple, dijital sinyal işleme teknolojileri, mikrofonlar ve uzamsal ses işlevlerini kullanarak dinleyicinin kulak zarında gerçek hayattaki ses manzaralarını simüle etmek için daha iyi binaural ses işleme elde etmeyi umuyor.

Sürükleyici ses, bir alan ve derinlik hissi yaratarak ses içeriğinin daha üç boyutlu ve ilgi çekici olmasını sağlayacak.