Apple'ın İptal Ettiği AirPower Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bir kullanıcı Twitter hesabı üzerinden AirPower görüntülerini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, AirPower isimli kablosuz şarj cihazını iPhone X modeli ile birlikte duyurmuştu.

Kablosuz Şarj Cihazı AirPower Görüntüleri Paylaşıldı

AirPower isimli kablosuz şarj cihazı, 2017 yılında iPhone X modeli ile birlikte duyurulmuştu. Cihazın aynı anda üç cihazı şarj edebileceği ileri sürülmüştü. iPhone, Apple Watch ve AirPods'a sahip olan Apple kullanıcılar için oldukça harika bir cihaz olacaktı fakat cihaz, hiçbir zaman satışa sunulmadı.

Giulio Zompetti isimli bir Apple prototip koleksiyoncusu, AirPower'a ait bir prototipini satın almayı başardı. The Verge'e önemli açıklamada bulunan Zompetti, AirPower'ın şu ana kadar iki prototip cihazı aynı anda şarj edebildiğini fakat kablosuz şarj cihazının üretimi tamamlanan bir cihazda çalışmadığını ifade etti.

Protipi aralık ayında satın aldığını belirten Giulio Zompetti, söz konusu cihazın bir mühendislik prototipi olduğunu, tak ve çalıştır mantığında tasarlanmadığını söyledi. Lightning kablosunu AirPower'a bağlayan Zompetti, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı.

3 saniye uzunluğundaki videoda AirPower isimli kablosuz şarj cihazı üzerinde bir iPhone cihazının yer aldığını görüyoruz. Prototipin üzerine yerleştirilen iPhone modelinin ekranında bir animasyon devreye giriyor. Zompetti tarafından paylaşılan videoya aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz.

AirPower, kablosuz şarj işlemini oldukça pratik hale getirecekti. Kullanıcılar, cihazlarını AirPower'ın herhangi bir kısmına koyarak kablosuz olarak şarj işlemini gerçekleştirebilecekti. Yani şarj işlemi için cihazı AirPower'ın sadece belirli noktasına konumlandırmak gerekmeyecekti.

ABD'li teknoloji devi Apple, söz konusu kablosuz şarj cihazını aşırı ısınma sorunu nedeni ile hiçbir zaman piyasaya sürmedi. Zompetti, aşırı ısınma ile ilgili bir sorun ile karşılaşmadığını fakat böyle bir durumun da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

iPhone 13 Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Apple, yeni iPhone modellerini özellikle birkaç yıldan beri eylül ayında tanıtıyor ancak yeni tip koronavirüs sagınından ötürü bu durum iPhone 12 modellerinde değişti. COVID-19'dan ötürü iPhone modellerinin sadece tanıtım tarihi değil piyasaya sürülme tarihi de değişti. Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını veya ne zaman satışa sunulacağını belirtmek için henüz çok erken.