Apple, AirTag 2 Üzerinde Çalışıyor: Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Apple, AirTag'i Nisan 2021'de 29 dolarlık bir ürün olarak tanıttı ve analist Ming-Chi Kuo'nun tahmini doğru çıkarsa 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında cihazın artık bir halefi olacak.

AirTag, değerli eşyalarınızın o an nerede olduğunu bulabilmek için kullanılıyor. Ayrıca geçmişte, kaybolan birçok kişinin de bulunmasına olanak tanıdığından bir bakıma oldukça yaygınlaşması beklenen teknolojilerinden biri olarak kabul görüyor.

Şimdilerde AirTag 2 üzerinde çalışan Apple'ın bu ürünü ne zaman piyasaya süreceği hakkında analist Ming-Chi Kuo'nun bir tahmini var.

AirTag 2, 2024'ün Sonunda Piyasaya Sürülebilir

Kuo, AirTag 2'nin 2024 yılının 4. çeyreğinde (Ekim-Aralık 2024) seri üretime gireceğini tahmin ediyor ve ikinci nesil AirTag'in uzamsal bilişim ekosisteminin bir parçası olarak Apple'ın Vision Pro'su ile daha iyi bir entegrasyona sahip olacağına inanıyor.

AirTag 2 ile ilgili ayrıntılar şimdilik bununla sınırlı ancak ilk nesil AirTag U1 çip ile geldiğinden, AirTag 2'nin selefine göre diğer yükseltmelerin yanı sıra U2 çip ile geldiğini görebiliriz.

AirTag 2 hakkında daha fazla bilgi muhtemelen önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak.