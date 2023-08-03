Apple, AirTag 2 Üzerinde Çalışıyor: Ne Zaman Satışa Sunulacak?
Apple, pek çok kayıp eşyanın ve hatta zaman zaman insanların bulunmasına olanak tanıyan AirTag'ın yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!
Apple, AirTag'i Nisan 2021'de 29 dolarlık bir ürün olarak tanıttı ve analist Ming-Chi Kuo'nun tahmini doğru çıkarsa 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında cihazın artık bir halefi olacak.
AirTag, değerli eşyalarınızın o an nerede olduğunu bulabilmek için kullanılıyor. Ayrıca geçmişte, kaybolan birçok kişinin de bulunmasına olanak tanıdığından bir bakıma oldukça yaygınlaşması beklenen teknolojilerinden biri olarak kabul görüyor.
Şimdilerde AirTag 2 üzerinde çalışan Apple'ın bu ürünü ne zaman piyasaya süreceği hakkında analist Ming-Chi Kuo'nun bir tahmini var.
AirTag 2, 2024'ün Sonunda Piyasaya Sürülebilir
Kuo, AirTag 2'nin 2024 yılının 4. çeyreğinde (Ekim-Aralık 2024) seri üretime gireceğini tahmin ediyor ve ikinci nesil AirTag'in uzamsal bilişim ekosisteminin bir parçası olarak Apple'ın Vision Pro'su ile daha iyi bir entegrasyona sahip olacağına inanıyor.
AirTag 2 ile ilgili ayrıntılar şimdilik bununla sınırlı ancak ilk nesil AirTag U1 çip ile geldiğinden, AirTag 2'nin selefine göre diğer yükseltmelerin yanı sıra U2 çip ile geldiğini görebiliriz.
AirTag Nedir? Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar?
Apple ürünlerini kullanan pek çok kişi AirTag nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda teknoloji devi tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ürüne dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
AirTag 2 hakkında daha fazla bilgi muhtemelen önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak.
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